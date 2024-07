Accidente en un puerto de Santa Cruz: un estibador pelea por su vida

“Mi papá tiene más chances de morir que de sobrevivir, dijo Mario, hijo del hombre internado, en diálogo con Canal 2.

“No quiero que pase más esto. No quiero que a ningún compañero le pase esto. No puede ser que no tengamos ambulancia”, se quejó el también trabajador del puerto de la ciudad pesquera. “Lo sacaron agonizando a mi papá”, se lamentó.

“La operación iniciada a las 13 se vio abruptamente interrumpida a las 23:15 cuando el cabo que sostenía la tapa de la bodega de la proa se desprendió, cayendo al vacío, causando un incidente de extrema gravedad por alcanzar a un operario de la descarga”, informó Ricardo Cardozo, de la Asociación Gremial de Obreros Marítimos Unidos (AGOMU), al portal Pescare.

Vientos fuertes en Santa Cruz

Ramón Videla, referente de los estibadores, explicó por su parte que las condiciones climáticas adversas, especialmente el fuerte viento que se registraba en el puerto, podrían haber contribuido al corte del cabo, que no soportó el peso de la tapa de la bodega.

Igualmente, denunció que la tapa no cumplía con las medidas de seguridad necesarias, indicando que “debería haber sido asegurada con una cadena y grilletes”.

En gran parte de la Patagonia rige en los últimos días un alerta meteorológico por los fuertes vientos, con ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora.

Estibador-barco.jpg El buque pesquero que estaba siendo descargado cuando se produjo el accidente en el puerto de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Pescare

Videla también contó que luego del accidente se suspendió la descarga de otro barco para que los trabajadores pudieran ayudar a su compañero herido y acompañarlo hasta el hospital, algo que no resultó fácil.

Según relató, la ambulancia tardó más de una hora en llegar al lugar de la emergencia y los estibadores tuvieron que salir a buscarla en un remís.

Los reclamos de los portuarios por los sistemas de seguridad en emergencias en los muelles de la terminal portuaria se repiten hace tiempo en la terminal.

Hace un mes, dos heridos en el mismo barco

El grave accidente del jueves no es el primero en el puerto de Caleta Olivia en esta temporada y tampoco el único que involucra al barco pesquero en el que se desempeñaba Gutiérrez, según indicaron los referentes de los portuarios.

Según explicó Videla, el 8 de junio de este 2024 una intensa lluvia obligó a detener las tareas de descarga debido a deficiencias en los guinches y la falta de equipo adecuado de la embarcación.

En esa oportunidad, dos estibadores sufrieron descargas eléctricas, circunstancia que fue denunciada formalmente ante la dependencia local de la Prefectura Naval Argentina con el número de identificación 33/2024, según consignó a Pescare.

Los estibadores informaron que la descarga en Caleta Olivia durante esta temporada, que comenzó 8 meses atrás, alcanza ya las 30.433 toneladas de marisco y pescado. E hicieron notar que pese al buen rendimiento y lo avanzado de la campaña, las reuniones con autoridades laborales y de Pesca, así como con los responsables del puerto, no se ha logrado la entrega de indumentaria de seguridad que reclaman.

“La situación es crítica”, denunció Videla ante lo que piensa que es una falta de control en el puerto. Por eso, convocó a las empresas operadoras a colaborar financiando la compra de una ambulancia que permita garantizar pronta respuesta en casos de emergencia en el puerto.