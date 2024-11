Aerolíneas y Diputados: Javier Milei tendrá dos frentes de tormenta combinados antes de juntarse con Trump

El Gobierno no quiere convocar a sesiones extraordinarias. Es una facultad del presidente para que sesione el Congreso durante el verano, entre diciembre y febrero, y el temario de trabajo de los legisladores sólo puede ser fijado por el Ejecutivo, a diferencia del período ordinario, donde el temario se va definiendo por las correlaciones de fuerza de cada Cámara y los dictámenes de comisión que surjan de ese proceso hasta llegar a sus recintos.

diputados.jpg El Gobierno tendrá una sesión clave para Javier Milei.

A cambio de no convocar a extraordinarias, el presidente analiza utilizar otra facultad que le confiere la Constitución. Extender hasta fin de diciembre el período de ordinarias que termina el 30 de noviembre. Ese termómetro se definirá este martes, en la sesión convocada a partir de las 15 a pedido de la oposición, que impulsa dos dictámenes que preocupan en el Gobierno. Si hoy se cristaliza la avanzada opositora en ambos frentes, la Casa Rosada deberá redefinir su mapa legislativo, porque quedan dos semanas y hace 15 días que no avanza el tratamiento del Presupuesto 2025 en comisión.

El panorama en Diputados para Javier Milei

El primer dictamen que llegará este martes al recinto de la Cámara Baja busca reformar la Ley 26122, la norma que reglamenta la validez de los Decretos de Necesidad y Urgencia desde 2006. Para que un DNU sea anulado necesita el rechazo de las dos cámaras, pero este martes avanza un dictamen que reune a casi toda la oposición para que un DNU caiga cuando tenga el rechazo de una de las dos cámaras del Congreso o cuando pasaron 90 días sin que haya sido tratado. El presidente anticipó que si ese intento prospera en Diputados y corre la misma suerte en el Senado, lo vetará porque lo consideró un "intento golpista".

El segundo obsesiona a Milei, pero también al ministro de Economía Luis "Toto" Caputo. Tanto la mayoría de la UCR, como Encuentro Federal, e incluso Unión por la Patria, pretenden cambiar la ley 26122, pero hay diferencias sobre el momento para hacerlo. Por ejemplo, el bloque de la UCR decidió a último momento no dar quórum y sólo estará el sector de Democracia por Siempre, que lidera Pablo Juliano y reúne las 12 voluntades que dejaron el espacio.

juliano ucr.jpg Pablo Juliano, conductor del nuevo espacio de los ex UCR, "Democracia para Siempre".

Cada involucrado en la ofensiva sabe que llevará tiempo y para la pulseada de esta tarde cuentan con 129 votos para lograr la media sanción en Diputados. Sin embargo, en la misma sesión, avanzarán utilizando la misma ley vigente para dar el primer paso e intentar hacer caer otro DNU. En este caso, será tratado el DNU 846/24, firmado por Milei en septiembre para permitirle la reestructuración de deuda sin pasar por el Congreso y también sin cumplir con el artículo 65 de la Ley de Administración Financiera, que obliga al Ejecutivo a tomar nueva deuda y reestructurar bonos, pero siempre y cuando en la negociación consiga mejor plazo, menos intereses y quita de capital. El decreto, además, le permite ampliar hasta 2027 la cartera de bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS del 50 al 70%.

Tan amplias son las facultades del DNU 846 que la oposición tiene una sospecha. Los principales bloques creen que con este decreto el Ejecutivo está reestructurando deuda y armando una bicicleta financiera para transitar el año que viene sin una ley de Presupuesto para el año que viene. Los operadores de la Rosada le están quemando los teléfonos a todos los gobernadores, de todo pelaje, para que llamen a sus legisladores (si es que tienen) para que no den cuórum ni voten a favor de hacer caer el DNU, porque sino se caerán los acuerdos en marcha.

La colaboración del PRO

El expresidente Mauricio Macri también hizo su aporte a favor de Milei: este lunes reunió a los principales referentes del bloque que preside Cristian Ritondo y buscó marcar la cancha a su modo. "Vamos a mantener la misma postura en el Congreso que venimos sosteniendo a lo largo del último año: no vamos a poner en riesgo la gobernabilidad y vamos a defender la institucionalidad. Por eso no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo", sostiene el comunicado posterior al encuentro. El texto anticipa dos movimientos, casi con tono de advertencia, porque se ven venir una postergación. Exigieron que "el tratamiento de la ley de democratización sindical que presentaron varios diputados de nuestro bloque", en referencia al texto que quita la obligatoriedad de los aportes para los afiliados de los sindicatos, entre otros puntos que no avanzan porque el Gobierno está negociando con la CGT, en una mesa intragable para Macri. El PRO considera que esta norma es clave para afrontar el conflicto de Aerolíneas. Además confirmaron que solicitarán "una sesión especial para la semana próxima, para tratar y aprobar la Ley de Ficha Limpia, una bandera histórica de nuestro partido".

cristian ritondo camara diputados

Las presiones anticipan el calibre de la negociación por el Presupuesto 2025 que se lleva afuera del Congreso y que podría volar por los aires si se trastocan los pronósticos que tiene el Gobierno para este martes. Si no hay convocatoria a extraordinarias y sólo se extiende el período de ordinarias, la agenda que se viene sólo tendría lugar para tratar el Presupuesto. También hay otros proyectos de interés para el Gobierno, pero no parecen coincidir con el PRO. Así como en la Rosada relativizan la importancia de tener un Presupuesto para el año que viene, también le quitan el cuerpo a Ficha Limpia.

Con Aerolíneas hay un dictamen para impulsar su privatización total, pero no están los votos en la Cámara Baja. También hay un DNU que fue en el mismo sentido. Los movimientos jurídicos y legislativos del Gobierno ante el conflicto de Aerolíneas parecen contradictorios, pero no dejan de jugar como parte del "operativo precipicio" que impulsó el Gobierno para condicionar la mesa de negociacion con los gremios aeronáuticos que este lunes por la noche pasaron a un cuarto intermedio para este martes. El diálogo no se ha cortado, pero las posiciones siguen siendo muy lejanas mientras el Gobierno sigue amenazando con forzar la convocatoria de un Proceso Preventivo de Crisis, que les permitiría disparar despidos, pagar indemnizaciones por la mitad y cerrar la empresa. Hay dudas también sobre la eficacia de ese recurso, porque ante la falta de consistencia podría terminar en la Justicia en medio de la espiralización del conflicto con los trabajadores de la empresa.

En Diputados los textos con dictamen para llegar al recinto comenzaron a apelotonarse en la bandeja de salida de este período de ordinarias. El tiempo se acorta y la llave para estirar los plazos la tiene Milei, que sigue especulando entre la mesa inestable de negociación con los gremios por Aerolíneas y un Congreso que se encamina a horas y días tan difíciles como determinantes.