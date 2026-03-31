Albañiles: cuánto se cobra la hora de trabajo en abril 2026, según la escala Uocra

Según la Uocra, el gremio que nuclea a los albañiles de todo el país, estos son los sueldos que perciben los trabajadores del sector en abril de 2026.
Según lo apunta la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) -gremio que representa a los albañiles de todo el país- en un documento publicado en su sitio web oficial, esa entidad firmó su último convenio paritario el 12 de enero de 2026. Allí quedaron estipulados los distintos incrementos salariales para comienzos de año y, lógicamente, también los importes correspondientes a los sueldos de los albañiles en abril de 2026. ¿Cuánto cobran los albañiles en el cuarto mes del año?
Del acuerdo mencionado más arriba, se desprende que los salarios de los albañiles en abril de 2026 se mantienen respecto a los de marzo y febrero, donde hubo un incremento del 1,8%, luego de también haber recibido una suba del 2% en el primer mes del año.
Estos son los sueldos de los albañiles de la Argentina en abril de 2026
El salario básico por hora de un albañil en abril de 2026 nucleado en la Uocra oscila entre 3.980 y 10.940 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea.
Oficial especializado
- Sueldo básico por hora: $5.470.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $6.071.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $8.397.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.940.
Oficial
- Sueldo básico por hora: $4.679.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $5.196.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $7.873.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $9.358.
Medio oficial
- Sueldo básico por hora: $4.324.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $4.793.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $7.597.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.648.
Ayudante
- Sueldo básico por hora: $3.980.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $4.438.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $7.377.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.960.
Sereno
- Sueldo básico mensual: $723.032.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $805.489.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $1.208.753.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.446.064.
Las zonas geográficas que determinan los distintos salarios de los albañiles en todo el país se diferencian de la siguiente manera:
- Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Zona C: Santa Cruz.
- Zona C Austral: Tierra del Fuego.
Las sumas no remunerativas que percibieron los albañiles de la Uocra en los primeros meses de 2026
En el convenio citado más arriba, se suscribió el pago de distintas sumas no remunerativas a los albañiles de la Uocra, que quedaron establecidas de la siguiente manera:
- Sereno y Ayudante: $96.800.
- Medio Oficial: $102.800.
- Oficial: $112.200.
- Oficial Especializado: $121.800.
De acuerdo al acuerdo paritario mencionado más arriba, suscripto por la Uocra -junto a la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC)-, las partes volverán a reunirse a los fines de evaluar los nuevos ajustes salariales para los meses sucesivos.
Te puede interesar...
Leé más
Así despidieron a Ian Cabrera, el alumno que murió en el tiroteo escolar en Santa Fe
"Veía todo rojo": el estado de salud de un alumno herido en el tiroteo en la escuela de Santa Fe
Refoma Laboral: cuál sería el cambio importante en los recibos de sueldo
Noticias relacionadas