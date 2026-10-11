Alerta amarilla por nevadas para este domingo 11 de octubre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas para este domingo 11 de octubre. La advertencia alcanzará a tres provincias. Esta categoría advierte sobre la posibilidad de fenómenos meteorológicos que pueden provocar daños y obligar a interrumpir temporalmente las actividades habituales.

Según indicó el organismo que depende del Ministerio de Defensa, las zonas bajo aviso serán el oeste de Catamarca , el oeste de La Rioja y el noroeste de San Juan , donde se pronostican nevadas de distinta intensidad.

La acumulación de n ieve podría ubicarse entre los 15 y los 30 centímetros, aunque esos valores podrían superarse en algunos sectores. En las áreas de menor altitud, las precipitaciones podrían combinar lluvia y nieve.

Qué precauciones tomar ante las nevadas

Evitá salir.

Circulá con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Llevá siempre una pala.

Revisá el estado de los techos, canaletas y desagües para asegurarte de que estén en buen estado y puedan soportar la acumulación de nieve.

Ventilá para evitar acumulación de monóxido de carbono.

Asegurate de tener suficientes alimentos no perecederos y agua potable para al menos tres días. Incluí alimentos fáciles de preparar en caso de que haya cortes de energía.

Prepará un kit de emergencia que incluya linternas, pilas adicionales, velas, fósforos, mantas térmicas, un botiquín de primeros auxilios y cualquier medicamento necesarioAnte este escenario, el SMN aconseja evitar las salidas y, en caso de tener que viajar, hacerlo en vehículos preparados para transitar sobre hielo y nieve. Además, recomienda controlar techos, canaletas y desagües para prevenir inconvenientes por el peso de la nieve acumulada, y mantener una ventilación adecuada en los ambientes para reducir el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

El clima en el país

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se espera una mínima de 9°C y una máxima de 17°C. Por la mañana se prevé neblina, con una probabilidad de precipitaciones de hasta el 10%, que se mantendrá al mediodía. Desde ese momento y durante el resto de la jornada, el cielo estará mayormente nublado. El lunes se espera que la temperatura se mantenga estable, sin pronóstico de precipitaciones y con condiciones similares de nubosidad.

En la provincia de Buenos Aires, se prevé una mínima de 8°C y una máxima de 17°C. Al igual que en la Ciudad, habrá neblina por la mañana, con bajas probabilidades de precipitaciones. Desde el mediodía, el cielo estará mayormente nublado, mientras que para los días siguientes no se pronostican lluvias.

En Córdoba, las temperaturas irán de 12°C a 18°C; en Tucumán, oscilarán entre 13°C y 20°C; y en Santa Fe, se espera una mínima de 11°C y una máxima de 21°C. En Entre Ríos, los valores se ubicarán entre 11°C y 20°C; en Jujuy, entre 10°C y 20°C; en Salta, entre 10°C y 22°C; y en Misiones, entre 13°C y 22°C.

En La Rioja, se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 22°C; en Santiago del Estero, las temperaturas irán de 14°C a 24°C; en San Luis, de 10°C a 20°C; y en San Juan, de 10°C a 21°C. En Mendoza, se esperan valores entre 8°C y 18°C; en Río Negro, entre 7°C y 15°C; en Chubut, entre 8°C y 17°C; y en Santa Cruz, entre 7°C y 14°C.