Alerta amarilla por tormentas para este domingo: las 14 provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan importantes precipitaciones en gran parte del país. El pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en catorce provincias para este domingo 28 de diciembre hoy. El pronóstico del clima para todo el país.
Este tipo de alertas indican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Alerta naranja por tormentas: las zonas afectadas
- San Luis: zona oeste y noroeste, por la noche.
- Mendoza: noreste y norte de la provincia, durante la noche.
- San Juan: zona sur y este, de este a oeste, por la noche.
- La Rioja: suroeste, por la noche.
- Corrientes: sur, oeste y centro de la provincia durante todo el día; zona norte por la tarde.
- Misiones: centro y suroeste, por la tarde.
- Santa Fe: centro y norte, de este a oeste, durante todo el día.
- Catamarca: sureste de la provincia, durante la mañana.
- Tucumán: toda la provincia, por la mañana.
- Salta: zona centro, de norte a sur, durante la mañana.
- Santiago del Estero: zona este durante todo el día; oeste de la provincia por la mañana.
- Chaco: sur y sureste, durante todo el día; centro de la provincia, por la tarde y la noche.
El área se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.
Recomendaciones por tormentas
Para los sectores con alerta amarilla:
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá las puertas y ventanas y alejate de ellas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato.
Los niveles de alerta del SMN
Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.
Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.
Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.
Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.
Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.
Te puede interesar...
Leé más
Alerta naranja en la previa de Navidad: pronostican hasta 150 mm de lluvia y vientos de más de 90 km/h
Dramática situación en Buenos Aires: calles anegadas, autos flotando y alerta por tormentas hacia la Nochebuena
Alerta por vientos que superarán los 90 km/h, fuertes tormentas y granizo
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario