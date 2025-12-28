Alerta amarilla por tormentas para este domingo: las 14 provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan importantes precipitaciones en gran parte del país. El pronóstico.

Tras días de calor y humedad intensos, este domingo gran parte del país se verá afectado por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas en catorce provincias para este domingo 28 de diciembre hoy. El pronóstico del clima para todo el país.

Este tipo de alertas indican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad , con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

El área se verá afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h .

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Recomendaciones por tormentas

Para los sectores con alerta amarilla:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá las puertas y ventanas y alejate de ellas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

alerta smn (23)

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.