Alerta amarilla y naranja por tormentas en 9 provincias: Buenos Aires está inundada

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta naranja

Esta alerta rige para el centro y noroeste de la provincia de Buenos Aires, el aviso sube a alerta naranja. El SMN reportó que en este caso “el área se verá afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas intensas, y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN

Ante estos fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Inundaciones en Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires estpa siento azotada por las tormentas que provocaron inundaciones, destrozos y calles anegadas. El pronóstico del SMN indica que habrá tormentas eléctricas durante todo este martes 12 de marzo. Mientras que la temperatura oscilará entre los 21 y 25 grados. Además, habrá vientos con ráfagas de hasta 50 km/h durante la mañana y la tarde.

Los municipios de Buenos Aires más afectados por la alerta naranja y amarilla son: Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Zárate, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Oeste de Castelli, Oeste de Chascomús, Oeste de Dolores, Oeste de General Lavalle, Oeste de Lezama, Oeste de Punta Indio Oeste de Tordillo.

Está previsto que en las zonas afectadas por las fuertes lluvias también podría haber intensas ráfagas de viento, una fuerte actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En cuanto a las estimaciones de la cantidad de agua acumulada que se puede registrar, se espera que la precipitación acumulada se ubique entre los 50 y 80 milímetros pudiendo ser aún mayor en áreas puntuales.

Buenos Aires: encuentran un cuerpo flotando en Valentín Alsina

El intenso temporal que golpea el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias provincias ya cobró una vida en Valentín Alsina. La trágica noticia surgió cuando los residentes difundieron un video que mostraba un cuerpo flotando en las calles inundadas. Según testigos, el muerto fue avistado hace más de dos horas en la intersección de las calles Habana y Coronel Luna.

Embed En el medio de la inundación apareció un cadaver flotando.



Valentin Alsina, Argentina. pic.twitter.com/KkHYOxXi4n — Cap Alerta (@CaptainAlerta) March 12, 2024

Esta es la escena más desgarradora de las fuertes lluvias hasta el momento, pero lamentablemente hay muchas más víctimas con el agua por encima de la cintura, vehículos sumergidos, árboles derribados, techos arrancados y áreas inundadas, entre otros desoladores panoramas.