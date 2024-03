Alerta amarilla y naranja por tormentas y granizo: cuáles son las zonas afectadas

El SMN advierte a la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y zonas de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

“El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h, importante actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y, principalmente, abundante caída de agua en cortos períodos”, establece el SMN para estos casos en los que una zona se ve afectada por el alerta amarillo por mal clima.

Alerta naranja

Por su parte, el aviso sube a alerta naranja para el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe y la región central del territorio bonaerense. Para esta área se prevén lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Según indica el SMN, las mismas estarán acompañadas por fuerte actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas intensas, y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Mapa SMN.jpg El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por tormentas y granizo en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Foto: SMN.

Recomendaciones del SMN

Ante estos fenómenos, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Buenos Aires con tormentas hasta el jueves

En la ciudad de Buenos Aires llueve desde hoy a la madrugada y se prevé que continúen durante toda la jornada. Además, durante la tarde de este lunes se podrían registrar fuertes ráfagas de viento, las cuales podrían alcanzar entre los 42 y 50 kilómetros por hora.

Según el pronóstico extendido del SMN, el tiempo adverso se extendería hasta el jueves, con la posibilidad de que se registren tormentas fuertes y ocasional caída de granizo.

El Sistema de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida de las personas o los bienes materiales.

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja. La verde indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos, mientras que la amarilla señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

La naranja indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

