Alerta meteorológica por lluvias: cuáles son las provincias afectadas

A su vez, informaron que "no se descarta la ocurrencia de nevadas". Las zonas afectas en cada provincia son:

Neuquén: Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín - Cordillera de Huiliches - Cordillera de Lácar - Sur de Aluminé.

Río Negro: Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó.

Santa Cruz: Cordillera de Cushamen. Dado que este fenómeno se sumará a la nieve ya acumulada de días anteriores, las autoridades solicitaron a residentes y visitantes que extremen las precauciones al circular al momento de salir a conducir en rutas y caminos. Piden que lo hagan únicamente en casos inevitables o de urgencia.

SFP LLuvia clima agua (4).JPG Sebastián Fariña Petersen

Las recomendaciones

La secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgo, Luciana Ortiz Luna, explicó que, “las recomendaciones principalmente tienen que ver con la circulación, es decir, si realmente no es necesario y no es urgente directamente no salir, para no exponerse a posibles situaciones en rutas o caminos. Hay mucha nieve acumulada en algunos sectores de la cordillera y esta lluvia va a traer deslizamientos con esta nieve, con probables complicaciones".

Además, la funcionaria pidió tener "cuidado con la zona de los arroyos y ríos". "Los lugares donde se calefacción en con leña es importante abastecerse de este elemento, guardar alimentos, leña -por si se llega a cortar la luz-.

"Hace años no se emitía una alerta de estas características por lluvias, incluye toda la cordillera e implica un riesgo real para la población, con lo cual es importante no desplazarse y tratar de mantenerse a reguardo, con los elementos que se necesiten para el frío y por favor extremar los cuidados. Los únicos canales oficiales para consultar cómo evoluciona la alerta son el Servicio Meteorológico Nacional y la AIC", concluyó la funcionaria.

La alerta del SMN

El organismo emitió dos alertas en simultáneo. El primero rige para las zonas cordilleranas de Catamarca y Mendoza por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 kilómetros por hora, y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora durante la tarde.

La segunda alerta abarca el noroeste de Catamarca, suroeste de Salta y noroeste de Tucumán. Esa zona será afectada por viento zonda con velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora, lo que puede provocar reducción de la visibilidad.