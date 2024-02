Alerta meteorológica por tormentas fuertes y granizo: hay nueve provincias afectadas

Además se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Alerta amarilla

Las provincias que están bajo alerta amarilla son Santiago del Estero, Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta y Tucumán rige una alerta amarilla. En estas zonas se esperan tormentas con valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm.

Recomendaciones del SMN

Frente a estos fenómenos meteorológicos, los cuales el SMN advierte que pueden tener "capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas" y que pueden ser "peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", recomiendan seguir una serie de consejos.

Para la alerta amarillo, el organismo recomienda: no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades.

En cuanto al alerta naranja, el SMN recomienda: permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; evitar circular por calles inundadas o afectadas; si hay riesgo de que el agua ingrese a tu casa, cortá el suministro eléctrico; en caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Los significados de cada nivel de alerta por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional de Argentina tiene un sistema de alerta temprana para ofrecer información oportuna cuando hay una amenaza meteorológica. Dentro de ese sistema, se incluyen las alertas en las que se usa una escala de colores para identificar la intensidad del fenómeno que se puede desarrollar. Cada día las personas pueden consultarlo y tomar decisiones a tiempo para protegerse.

alerta.jpg

“Los colores representan el nivel de la alerta correspondiente a la situación pronosticada”, explicó el SMN. Cada uno hace referencia al grado de severidad que pueden presentar los fenómenos previstos.

Si en una zona del país hay color verde, significa que no se esperan fenómenos que signifiquen riesgos. En cambio, cuando la alerta está en amarillo, naranja o rojo, esto se traduce en diferentes niveles de riesgos.

El color amarillo implica que la persona debe informarse ante la posibilidad de que ocurra un fenómeno con capacidad de daño. Implica también que hay riesgo de interrupción de las actividades cotidianas. Es importante -aclaró el SMN- tener en cuenta que este caso no implica que no puedan registrarse eventos de intensidad severa, especialmente cuando se trata de tormentas.

Cuando el alerta es naranja en una región, significa que las personas que se encuentran dentro de ella deben prepararse. Porque pueden ocurrir fenómenos meteorológicos que pueden poner en riesgo la vida humana, los bienes y el ambiente. Se trata de eventos particularmente intensos.

En tanto, cuando hay alerta con color rojo, se está avisando que habrá un fenómeno excepcional, con el potencial de causar un desastre o emergencia. Este caso está reservado a situaciones muy particulares en las que cuales la intensidad del fenómeno esperado estaría cercano a su máximo climatológico.