Alerta por tormentas, viento fuerte y granizo: las 9 provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas por viento fuerte para parte del sur del país , mientras que para el centro y noreste, advertencias por tormentas fuertes que podrían incluir caída de granizo . Así, continúa una semana con un clima bastante particular a nivel país.

Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

Evitá actividades al aire libre.

No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.

Estate atento ante la posible caída de granizo.

Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El Sistema de alerta del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional posee un Sistema de Alerta Temprana que informa a la población sobre la posible ocurrencia de fenómenos que podrían poner en riesgo el ambiente, la vida de las personas o los bienes materiales.

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja. La verde indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos, mientras que la amarilla implica que la persona debe informarse ante la posibilidad de que ocurra un fenómeno con capacidad de daño. Implica también que hay riesgo de interrupción de las actividades cotidianas. Es importante -aclaró el SMN- tener en cuenta que este caso no implica que no puedan registrarse eventos de intensidad severa, especialmente cuando se trata de tormentas.

Cuando el alerta es naranja en una región, significa que las personas que se encuentran dentro de ella deben prepararse. Porque pueden ocurrir fenómenos meteorológicos que pueden poner en riesgo la vida humana, los bienes y el ambiente. Se trata de eventos particularmente intensos.

En tanto, cuando hay alerta con color rojo, se está avisando que habrá un fenómeno excepcional, con el potencial de causar un desastre o emergencia. Este caso está reservado a situaciones muy particulares en las que cuales la intensidad del fenómeno esperado estaría cercano a su máximo climatológico.

Un área puede tener más de una alerta en vigencia al mismo tiempo. Es decir, pueden coexistir una alerta de nivel amarillo por vientos y una naranja por lluvia.

Para establecer el nivel de alerta, el SMN tiene en cuenta algunos criterios técnicos que basados en tres aspectos: la intensidad del fenómeno, los factores adversos -una situación no necesariamente meteorológica que puede aumentar el impacto del fenómeno meteorológico- y la probabilidad de ocurrencia de un evento meteorológico que representa una amenaza. Cada uno de estos factores se tiene en cuenta para determinar el nivel de alerta.