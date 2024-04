Alerta por tormentas y nevadas: cuáles son las provincias afectadas

Recomendaciones del SMN

Frente a este escenario, el SMN recomienda: no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mapa. Clima. SMN.jpg El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla para este domingo 14 de abril por lluvias, tormentas, nevadas y viento para distintas provincias del país. Foto: SMN.

Alerta amarilla

También rige una alerta amarilla por vientos fuertes para toda la costa bonaerense. cuyas velocidades oscilarían entre los 35 y 55 kilómetros por hora, sumado a ráfagas que podrán superar los 70 km/h. Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Mar del Plata y Miramar, entre otras, son algunas de las ciudades balnearias que se verán afectadas por este fenómeno.

Ante este clima adverso, el SMN sugiere evitar actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con las mismas pertenencias aconsejadas ante la presencia de tormentas.

El alerta amarilla por lluvias de variada intensidad rige únicamente para el norte de la provincia de Río Negro, el sur de Mendoza y San Luis, y gran parte de La Pampa. De acuerdo al último parte del SMN, esta área será afectada por “lluvias de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes”. Y en este caso, “se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, los cuales podrían ser superados localmente”.

Alerta amarilla por vientos y nevadas

El SMN mantiene activa una alerta amarilla por vientos fuertes para el área cordillerana de Catamarca, Salta y Jujuy, que se verá afectada por “vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h”. En este caso, el organismo advirtió que también podría producirse “viento blanco” -más conocido como tormenta de nieve- durante gran parte del periodo de alerta.

Vientos. Nieve.jpg El SMN emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para el área cordillerana de Catamarca, Salta

Por último, la región cordillerana de San Juan y La Rioja se encuentran bajo alerta amarilla por nevadas, pudiendo ser alguna localmente fuertes. “Se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm, pudiendo ser superados de forma localizada. Los mayores valores se esperan en las zonas más elevadas”, indicaron los expertos.

Las personas que residan en las localidades afectadas por este fenómeno deben evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve, ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono, informarse por las autoridades y tener lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.