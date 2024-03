Anses anunció aumentos en asignaciones familiares y universales: a partir de cuándo y de cuánto serán

La Asignación Universal por Hijo será de $42.043,20; con discapacidad será de $136.904,80; y por Embarazo pasa a $42.043,20. En cuanto a la asignación por Nacimiento será de $30.629; Adopción, $183.156; Matrimonio, $45.864.

ANSES portada.jpg Anses anunció el incremento de los programas sociales.

Prenatal con un Ingreso Grupo Familiar hasta $406.909, será de $26.277; con Ingreso Grupo Familiar entre $406.909,01 y $596.776, $17.722; con Ingreso Grupo Familiar entre $596.776,01 y $688.999, $10.717; y con Ingreso Grupo Familiar entre $688.999,01 y $2.154.806, $5.526.

Respecto a las asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad, con un Ingreso Grupo Familiar hasta $406.909 pasa a $85.566; con Ingreso Grupo Familiar entre $406.909,01 y $596.776, $60.531; y con Ingreso Grupo Familiar desde $596.776,01; $38.202.

Por su parte, la Ayuda Escolar Anual para un Ingreso Grupo Familiar hasta $2.154.806 pasa a ser de $70.000.

Cierran oficinas de ANSES en Neuquén

Este lunes se concretó el cierre de dos oficinas de ANSES en el interior de la provincia de Neuquén, "sin previo aviso". Esta situación provocó indignación entre muchos vecinos y funcionarios, uno de ellos fue el diputado nacional, Pablo Todero, quien le pidió a Javier Milei que deje las redes y se ponga a gobernar.

Las seccionales cerradas son las de Aluminé y Junín de los Andes, donde concurren muchas personas de parajes vecinos a hacer sus trámites y que ahora se quedaron sin lugar a donde ir. "Realmente estoy muy indignado con esta situación, tantos años peleando para que estas oficinas pudieran abrir, para poder llegar a las personas que se encontraban alejadas de las ciudades y ahora nos encontramos con esto", dijo Todero en diálogo con LMNeuquén.

El legislador nacional contó que, aunque corría el rumor de que se podrían cerrar las dependencias, en ningún momento se realizó una notificación formal. "Desde las 7:30 estaban acá los empleados y se encontraron con que habían sido desvinculados, que les habían eliminado usuarios y claves. Fue una situación muy difícil y rara", señaló.

Pablo Todero indicó que la gente llegaba a realizar sus diligencias sin saber lo que ocurría. "Yo hoy estaba en Junín de los Andes, los vecinos no podían creer esto, era muy raro. Les informaron que tenían que ir a las oficinas de San Martín, pero que para que los atendieran primero había que sacar un turno online. Son personas de campo, ¿cómo van a hacer para meterse a la página de ANSES si algunos no tienen ni internet? Es más, llegó un señor que había ido a hacer un trámite por discapacidad y había salido a las 4 de la mañana de su casa en un paraje de la zona y había hecho dedo para poder llegar", relató indignado.

Todero sobre el cierre de ANSES.mp4

Además, acusó al Presidente de mentirle a la gente durante su campaña, asegurándoles que los ajustes no los iban a pagar los menos favorecidos. "Nunca dijo que iba a castigar a los pobres, en su discurso siempre dijo que iba a 'castigar a la casta' y hasta el día de hoy son los más beneficiados por sus políticas mientras el pueblo sufre. Ya ni hablemos del último decreto en el que pone el salario de los jubilados entre los más bajos de la historia", aseguró.

"Está desamparando a la gente, a la gente que confió en él y que es la que más lo necesita. Me revuelve el estómago todo esto. Señor Presidente, esta es la sociedad, esta es la gente real, no solamente la que está en Twitter, la gente de los parajes también son parte de la Argentina que usted gobierna. Deje las redes sociales y póngase a gobernar", sentenció.

Una vez confirmada la información del cierre de estas dos oficinas de ANSES, Pablo Todero compartió un video en Twitter para dejar de manifiesto su indignación. "Presidente, deje las redes sociales, póngase a gobernar. La gente que se atiende en estas oficinas es de carne y hueso, no tiene redes sociales, no tiene para acceder por internet. Viene desde muy lejos", comenzó diciendo.

Y concluyó: "Usted le cerró las oficinas, no puede hacer los trámites, no puede acceder a la jubilación, no puede acceder a la asignación universal. Fíjese lo que está haciendo, póngase a gobernar".