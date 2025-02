Antonio Laje defenestró a A24 por la entrevista con Javier Milei: "Fue una vergüenza"

El periodista de A24 dijo que "lo que pasó no puede pasar" y calificó las fallas técnicas ocurridas como una "barbaridad".

" Me parece que le debemos una explicación a todos los televidentes ", manifestó Laje durante su programa Otra Mañana que estrenó esta semana y reconoció: "Siempre todos los estrenos tienen algunos problemas. Ayer tuvimos muchos problemas, pero lo que pasó ayer no puede pasar ".

El periodista señaló que "puede haber algunos problemitas" durante el lanzamiento de un nuevo programa, aunque reprochó que " lo que pasó ayer no tiene ninguna disculpa porque no tendría que haber pasado, mucho menos en una entrevista con un Presidente ".

"No sé qué pasó, me enteré cuando terminó el programa que había habido problemas y cortes de audio muy raros, extremadamente raros. No tengo todavía respuesta porque nadie vino a decirme 'pasó esto', en algún momento supongo que alguien podrá contarnos qué pasó, pero fue extremadamente raro", amplió.

Embed ANTONIO LAJE DESTRUYÓ A LOS SONIDISTAS DE A24 POR SABOTEAR LA ENTREVISTA CON MILEI



"Lo que pasó ayer fue vergonzoso, ya le pedí disculpas al presidente, los cortes de audio que tuvimos ayer fueron extremadamente raros"

En su descargo, agregó: "¿Pueden pasar irregularidades? ¿Pueden pasar desajustes? Sí, porque estamos empezando, estudio nuevo, todo nuevo, pero no semejante barbaridad, por eso con mucha vergüenza pido mil disculpas, lo hice por supuesto con el presidente como correspondía".

"Les pido mil disculpas a todos ustedes del otro lado, que sufrieron algo que no debería haber pasado nunca, con un estudio extrañamente también lleno de gente, extrañamente sobrepasado de gente", añadió el periodista hablándole directamente a su público.

Luego, concluyó: "Con las disculpas del caso, que es lo único que puedo hacer pero merecen las disculpas de una cosa que fue vergonzosa. Fue una vergüenza nuestra, no debería haber pasado y tenemos que hacernos cargo".

Milei volvió a escuchar a "gente haciendo ruido" durante una entrevista

Un nuevo reportaje en vivo enfureció al presidente Javier Milei. El jefe de Estado volvió a escuchar “ruidos” durante una entrevista que estuvo atravesada por una serie de desperfectos técnicos. Luego de su participación televisiva, afirmó que fue víctima de un “sabotaje”.

En el marco de la apuesta del canal A24 por renovar su perfil, el periodista Antonio Laje entrevistó a Milei durante casi una hora. Sin embargo, la transmisión no habría sucedido de la forma deseada ya que, por momentos, el audio del presidente se desfasó o cortó y provocó silencios.

Embed De los creadores de "Los Tosedores", llegan ahora "Los Muteadores".



Siempre en la trampa, siempre en el chiquitaje, siempre sucios.

pic.twitter.com/tyJ92HxjrG — El Viejo Libertario. (@ViejoLibertario) February 10, 2025

“Lamentablemente han intentado sabotear la entrevista, interfiriendo sobre el sonido mientras me estaban reporteando”, explicó horas más tarde Milei en una segunda salida al aire por radio Mitre. “El estudio estaba lleno de gente haciendo ruido. Una verdadera vergüenza que haya pasado algo tan bochornoso, y no me sorprende. Parece que a las mañas que utilizaron en la campaña electoral del 2023 intentaron replicarlas", sostuvo.

A pesar de la acusación de “sabotaje”, el presidente no aclaró en la salida radial si el mismo habría sido perpetrado por los operadores del canal o por la oposición. En cambio, en redes sociales, Milei compartió publicaciones que señalaban un presunto complot kirchnerista detrás de las fallas. "De los creadores de 'Los Tosedores', llegan ahora 'Los Muteadores'", ironizó uno de los mensajes difundidos por el mandatario.

En el set de televisión de Grupo América, el presidente ya había tenido un episodio en el que había oído voces mientras era entrevistado. Fue durante la campaña presidencial, en el programa que conducía Esteban Trebucq. “¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es difícil expresarme con tanta gente hablando”, había pedido en esa oportunidad Milei.