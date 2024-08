Así era la vida antes de Spotify: frente a un nuevo aumento, el recuerdo de Napster, Winamp y demás

Cabe destacar que Spotify surgió en 2006 en Estocolmo, Suecia, y generó una verdadera revolución al cambiar de manera radical la forma de escuchar música en un formato online y on demand que anteriormente no existía. De alguna manera, Spotify se benefició de la crisis que vivió el sitio The Pirate Bay, también sueco, que ofrecía la posibilidad de descargar música de forma gratuita vía Torrent y que fue perseguido de manera judicial hasta que dejó de funcionar.