Así fue la multitudinaria marcha por el Día de la Memoria en Plaza de Mayo

Estela de Carlotto, Día de la Memoria.jpg Ante una Plaza de Mayo replete, Estela de Carlotto abrió el acto central por el Día de la Memoria.

“Luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo”, denunció.

En tanto, Estela de Carlotto resaltó que desde Abuelas llevan “139 casos resueltos” y “hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen”.

“Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos a todos. Nunca es tarde”, completó, ante una plaza colmada.

El mensaje de Cristina Kirchner

La expresidenta posteó imágenes y un mensaje para conmemorar los 49 años del último golpe de Estado.

Embed En ocho horas y en ocho fotos, la persistencia de la MEMORIA, la masividad de la VERDAD y la demanda de JUSTICIA… HOY más vigentes que nunca.



Por más que quieran no van a poder. pic.twitter.com/o8x8VBPEcl — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 24, 2025

“En ocho horas y en ocho fotos, la persistencia de la MEMORIA, la masividad de la VERDAD y la demanda de JUSTICIA… HOY más vigentes que nunca. Por más que quieran no van a poder”, expresó Cristina Kirchner.

Entre las imágenes que compartió está la del acto de restitución de la foto de Néstor Kirchner bajando el cuadro de Jorge Rafael Videla en Casa Rosada. La obra había sido retirada semanas atrás en la exESMA.

Axel Kicillof marchó y visitó la Casa de las Madres

El gobernador de la provincia de Buenos Aires se acercó a la Casa de las Madres de Plaza de Mayo antes de sumarse a una de las columnas de la movilización. Allí se mostró con el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, y junto a militantes de su nueva plataforma, el Movimiento Derecho al Futuro.

“Cada 24 de marzo nos permite poner en perspectiva la actualidad: mientras el Gobierno nacional difunde un video que no es digno de ser un documento oficial, hay una multitud que no responde a las provocaciones sino que, de manera pacífica, llega a la Plaza de Mayo para afirmar que son 30.000 compañeros desaparecidos. Venimos a decir Nunca Más y a exigir memoria, verdad y justicia”, expresó Kicillof.

Axel Kicillof, Día de la Memeoria.jpg Axel Kicillof marchó en el Día de la Memoria y visitó la Casa de las Madres.

El massismo marchó por el Día de la Memoria

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, compartió en sus redes sociales un fragmento que cuestiona la mirada del Gobierno sobre los acontecimientos históricos que se conmemoran este 24 de marzo, en un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura militar en Argentina. Al frente de la movilización del espacio fundado por Sergio Massa, estuvieron Malena Galmarini y Diego Giuliano.

La columna del partido que lidera Massa se plegó a la movilización en Plaza de Mayo, donde numerosas organizaciones de Derechos Humanos y Partidos Políticos se dieron cita para reivindicar a las víctimas del terrorismo de Estado ejercido durante la década del setenta en Argentina.

“Hoy más que nunca, Nunca Más”, fue la consigna que reprodujeron Massa, Galmarini y los referentes del espacio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1904288466717814979&partner=&hide_thread=false Así fue la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Plaza de Mayo, ciudad de Buenos Aires.



@vioryvideo pic.twitter.com/3d5sWRSKlz — Corta (@somoscorta) March 24, 2025

“Los pueblos sin memoria están condenados a repetir los hechos más terribles de su Historia”, introdujo Galmarini, esposa de Massa y exfuncionaria del Gobierno Nacional.

Luego, la extitular de AYSA, hizo una crítica directa a la mirada que tiene el Gobierno del presidente Javier Milei sobre aquellos acontecimientos históricos: “Hoy marchamos en ejercicio de esa memoria, para mostrarles a los que quieren reescribir la Historia desde la Casa Rosada que no van a poder. Que somos un pueblo con memoria y con aguante, que no se va a olvidar nunca de la dictadura genocida y no va a permitir nunca que vuelva a ocurrir”, sostuvo Galmarini.

Sin mencionarlo, la dirigente criticó el mensaje que preparó el Gobierno Nacional para este 24 de Marzo, en el que exige una versión de los hechos que involucre “memoria completa” y apunta sobre la responsabilidad de grupos terroristas como disparadores de la intervención de las fuerzas armadas.

El mensaje de Sergio Massa

Por su parte, Massa, fundador del Frente Renovador, compartió un video publicado por la cuenta oficial del partido, que recoge expresiones de Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y los ubica en el mismo plano que los dictadores Jorge Videla y Emilio Massera. “Parece mentira, pero aún hoy existen personas que minimizan o incluso niegan el plan sistemático llevado a cabo por la última dictadura cívico militar, fue el inicio de un plan criminal que incluyó secuestro, robo, tortura, abuso, asesinato, desaparición forzada y apropiación de bebés”, dice el guión del contenido que compartió Massa.

Embed Hoy, más que nunca, nunca más. pic.twitter.com/6hdCMfFGeh — Frente Renovador (@FrenteRenovador) March 24, 2025

Luego, el video repasa estadísticas de los crímenes que cometió la Junta Militar. “Reafirmamos nuestro compromiso de no permitir que la historia se repita, hoy más que nunca, Nunca Más”, cierra.

El Frente Renovador se sumó de esta manera a la movilización cuya columna vertebral estuvo conformada por Organismos de Derechos Humanos (Madres, Abuelas, HIJOS, Encuentro Memoria, Verdad y Justicia) que marcharon junto a sindicatos y partidos políticos. Luego de dos décadas todos estos espacios compartirán escenario en el acto central que se desarrollará desde las 16.30 en Plaza de Mayo.