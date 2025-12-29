Aumenta la VTV en Provincia de Buenos Aires: cuánto costará desde enero 2026

El Ministerio de Transporte informó los cambios en el cuadro tarifario de la Verificación Técnica Vehícular. Cuándo comienzan a regir.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires definió un nuevo aumento en la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular ( VTV ), que pasará a costar $97.057,65 para vehículos de hasta 2.500 kilos. La medida entrará en funcionamiento el 16 de enero.

El incremento, plasmado en la resolución 369/2025 y publicado en el Boletín Oficial bonaerense del 16 de diciembre, representa un salto del 7% en relación con el cuadro tarifario en vigencia y se basa en lo establecido por la Ley Nº 13.927 y el Decreto Nº 2.103/22, que regulan el sistema de VTV en territorio bonaerense.

Según se explica oficialmente, la Verificación Técnica Vehicular "consiste en un régimen de inspecciones técnicas, determinadas, tarifadas, periódicas y obligatorias" que, en este caso, se aplican a todos los vehículos matriculados en la provincia de Buenos Aires". Se trata de es un "control periódico del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores".

VTV: la explicación del aumento tarifario

El aumento tarifario que comenzará a regir a mediados de enero equivale al 7% del sueldo del operario categoría 1, de acuerdo con la escala salarial del convenio colectivo suscripto entre el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina y la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (SMATA- CAVEA) para el último trimestre de 2025, que llevó el básico a $1.386.537,89.

La variación, detalla el texto oficial, se debe a que la tarifa tiene que ser actualizada cada seis meses "teniendo en cuenta la variación del salario básico del operario categoría 1”. En tanto, la resolución señala que el precio para el resto de las categorías se ajustarán también según el valor de la tarifa básica.

¿Qué vehículos deben hacer la VTV?

La VTV es obligatoria para todos los vehículos radicados en la provincia de Buenos Aires y es un requisito que apunta a garantizar "condiciones mínimas de seguridad vial y circulación".

En tanto, existen plazos de exención que se cuentan a partir de la fecha de la primera matriculación, según indica el sitio oficial del Ministerio de Transporte provincial. Las condiciones son las siguientes:

Motocicletas

Hasta un año: Exento

A partir del año: Anual

Vehículos particulares dedicados al transporte de personas, con capacidad de hasta 9 plazas incluido el conductor.

Hasta 2 años: Exento

A partir de los 2 años: Anual

Vehículos y motovehículos 0KM

"Los vehículos y motovehículos 0KM, siempre en la categoría de livianos particulares y en las zonas donde el servicio es prestado por plantas fijas, deberán realizar su verificación técnica vehicular a partir de los 24 meses de su inscripción inicial en caso de los vehículos y de 12 meses en caso de los motovehículos, y conforme a la terminación de su último dígito de dominio".

Vehículos de servicio público dedicados al transporte de personas, con capacidad de hasta 9 plazas incluido el conductor.

Hasta un año: Exento

De 1 a 4 años: Anual

A partir de los 4 años: Semestral

Vehículos de servicio público o privado dedicados al transporte de personas, incluido el Transporte de Escolares y Menores con capacidad para 10 o más plazas incluido el conductor.

Hasta 6 meses: Exento

De 6 meses a 2 años: Anual

A partir de los 2 años: Semestral

Transporte urbano: de 10 a 20 años: Cuatrimestral

Escolares: de 20 a 25 años: Cuatrimestral

Vehículos dedicados a escuelas de conductores

Hasta un año: Exento

De 1 a 5 años: Anual

A partir de los 5 años: Semestral

Ambulancias de servicio público o privado