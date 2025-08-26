Aumento de sueldo confirmado: esto cobran los albañiles en agosto 2025 con bono incluido

La Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) –gremio que nuclea a los albañiles - informó los alcances del nuevo acuerdo paritario. ¿Cuáles son los salarios de los trabajadores del sector en agosto de 2025 con bono incluido?

Cabe recordar que, según el acuerdo paritario mencionado más arriba, la Uocra logró incrementos salariales para el mes de julio de 2025 -de un 1,1 por ciento, que se aplicó sobre los salarlos básicos vigentes al 30 de junio de 2025-. Además, se pautó un incremento de un 1,1 por ciento para el mes de agosto de 2025 , que se aplica sobre los salarios básicos vigentes al 31 de julio de 2025 .

El sueldo básico por hora de un albañil nucleado en la Uocra en agosto de 2025 oscila entre 3.600 y 9.896 pesos, dependiendo de la categoría laboral y de la zona en la cuál desarrolle su tarea. Así quedaron definidos los salarios de agosto de 2025 :

Oficial especializado

Sueldo básico por hora: $4.948.

Sueldo básico con adicional por zona B: $5.492.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.596.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $9.896.

Oficial

Sueldo básico por hora: $4.233.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.701.

Sueldo básico con adicional por zona C: $7.122.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.466.

Medio oficial

Sueldo básico por hora: $3.912.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.336.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.873.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.823.

Ayudante

Sueldo básico por hora: $3.600.

Sueldo básico con adicional por zona B: $4.014.

Sueldo básico con adicional por zona C: $6.673.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $7.201.

Sereno

Sueldo básico mensual: $654.065.

Sueldo básico con adicional por zona B: $728.657.

Sueldo básico con adicional por zona C: $1.093.455.

Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.308.130.

Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:

Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona C: Santa Cruz.

Zona C Austral: Tierra del Fuego.

Asimismo, cabe destacar que en el convenio firmado por la Uocra se estableció el pago de sumas mensuales –a la manera de un bono-, de carácter no remunerativas, pagaderas en los meses de julio de 2025 y agosto de 2025, las cuales son abonadas a los trabajadores y trabajadoras de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 76/75 del siguiente modo:

Categoría de Sereno Zona "A" en la suma mensual de $40.000.

Categoría Ayudante Zona "A" en la suma mensual de $40.000.

Categoría 1/2 Oficial Zona "A" en la suma mensual de $42.000.

Categoría Oficial Zona "A", en la suma mensual de $46.000.

Categoría Oficial Especializado Zona "A" en la suma de $48.000.

Estas sumas se incrementarán de acuerdo a los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondan –detalladas más arriba-. Las sumas extraordinarias no remunerativas serán abonadas a los trabajadores de la construcción de la siguiente manera: el 50% juntamente con el pago de la primera quincena de cada mes y el 50% restante juntamente con el pago de la segunda quincena de cada mes.