El conductor de Baby en el medio, por Radio Rivadavia AM630, escribió un largo descargo titulado “Yo voté a Pato”, en el cual remarcó los motivos de su elección: “Siempre creo en la razón de las minorías y en el individuo y para mí es muy importante la valentía. No me puse en contra de Massa y jamás me importo Milei, pero sí apoye a Patricia, a la señora sola, a la que sola soporto el bullying. A la señora sola encabezando sola una batalla y castigada por haber ganado una batalla interna. Siento que nadie le dio una mano, siento que se cargó la responsabilidad de un partido al hombro como un poncho viejo, sucio, y remendado, y quiso revolearlo con un lánguido 'si se puede', pero te dejaron sola Patricia, no me gustaría saber quiénes te jugaron en contra de adentro, es más, creo que fueron más dignos tus adversarios".