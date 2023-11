Balotaje: de cuánto es la multa por no ir a votar el domingo

Las personas que no se presenten a los comicios deberán pagar entre $50 y $500. Cómo justificar el no voto.

A escasos tres días para el balotaje presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, y si bien el voto en Argentina es obligatorio, hay quienes decidieron no hacer uso de este derecho. De esta manera, quienes no asistan y no tengan una justificación válida deberán someterse a multas económicas y administrativas establecidas por la Justicia Electoral.