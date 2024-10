Brenda Uliarte golpeó al abogado de Carrizo en el juicio por el atentado a Cristina Kirchner

"No me van a dar perpetua", gritó la acusada al abalanzarse sobre el letrado Gastón Marano, representante de Nicolás Carrizo.

Uliarte se sacó de encima al personal del Servicio Penitenciario que la custodiaba, cruzó la sala a toda velocidad y golpeó a Marano en el brazo. "No me van a dar perpetua", gritó la acusada al momento de la discusión con el abogado.

Rápidamente, personal del SPF logró reducir a Uliarte y la sacó de la sala. Según fuentes judiciales, el motivo de la ira de la detenida fue una mala interpretación de los dichos el letrado, que acababa de argumentar a su favor.

Gastón Marano, abogado de Nicolás Carrizo.jpg Gastón Marano, abogado de Nicolás Carrizo.

Los principales acusados, Sabag Montiel, Uliarte y Nicolás Carrizo, enfrentan cargos graves que incluyen tentativa de homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego.

Sabag Montiel, quien intentó disparar a quemarropa contra la ex mandataria, es considerado el autor material del ataque ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Los detalles del intento de asesinato contra Cristina Kirchner

“Fue un acto en contra de mi voluntad porque en ese momento sentí que no lo quería hacer, pero lo tenía que hacer”, contó. Contó que le apuntó a la cabeza y que estaba a unos 30 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. “Gatillé una vez, no dos veces como se dijo. Y no le volví a dar recarga al arma porque fui interceptado. No tuve momento de salida o escape del plan. La distancia fue prudencial para tener un marco de poder llegar”, relató ante el Tribunal Oral Federal N°6 de Comodoro Py.

intento magnicidio asesinato cristina kirchner recoleta -VALIDA 1200- A un año del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

“Solo era yo el que portaba el arma en el bolsillo de reverso de la campera. Una parte estaba en un bolsillo, mientras que el cargador lo tenía en otro. Brenda no tenía armas”, recordó.

A esto sumó: "Esa iba a ser la primera vez que iba a matar a una persona. Todo pasó muy rápido, como un reflejo del cerebro que se desconectó. Cuando me agarraron los manifestantes, los que me sacan son la gente seguridad de Cristina, uno me propinó un golpe que casi me sacó el ojo".

Imputados por el ataque a Cristina Kirchner

Los imputados por el atentado permanecen detenidos. Se trata de Fernando Sabag Montiel, señalado como la persona que usó el arma con la que pretendía matar a la entonces vicepresidenta; su exnovia Brenda Uliarte, partícipe necesaria y acusada de planificar el ataque junto a Montiel; y Nicolás Carrizo, acusado como autor secundario del hecho.

Las calificaciones para los tres “copitos” son graves: por un lado, Sabag Montiel está acusado del delito de "homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego" en grado de autor; Uliarte está imputada por el mismo delito, pero como coautora. Por último, Carrizo está acusado de ser partícipe secundario.

Fernando Sabag Montiel juicio (1).jpg Los acusados del intento de asesinato a Cristina Kirchner.

La fiscal Gabriela Baigún estará al frente de la acusación, junto con la querella integrada por los abogados de Cristina Kirchner, presidida por los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. Adelantaron que buscarán demostrar la premeditación y la gravedad del atentado.

Por su parte, la defensa de Sabag Montiel estará a cargo de Fernanda López Puleiro, quien desde un primer momento intentó demostrar que su defendido no está apto para afrontar un juicio. En tanto, Alejandro Cipolla defenderá a Uliarte, mientras que Gastón Marano será el abogado de Carrizo.