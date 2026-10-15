Con una nueva ley aprobada por unanimidad, el país vecino oficializó una fecha clave en honor al "Zorzal Criollo".

Carlos Gardel vuelve a estar en el centro de la escena por una ley aprobada en Uruguay

El Parlamento de Carlos Gardel aprobó por unanimidad una ley que designa el 11 de diciembre como el "Día del Natalicio de Carlos Gardel", reavivando el histórico debate sobre el origen del icónico cantante.

La iniciativa, que ahora pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación, respalda la documentación oficial del Estado uruguayo que registra al artista como nacido en el departamento de Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887.

Esta nueva ley vuelve a poner en el centro de la discusión la procedencia de Gardel, un tema que ha sido objeto de disputa entre uruguayos, argentinos y hasta investigadores franceses.

Los impulsores de la medida en el Senado uruguayo, como el senador Robert Silva, enfatizaron que la ley no busca desconocer la trayectoria argentina de Gardel, sino afirmar su origen uruguayo basado en "papeles sobre la mesa" y registros estatales.

Durante el debate legislativo, se citó la partida de defunción de Gardel en Colombia en 1935, donde se lo anotó como uruguayo y nacionalizado argentino.

El legislador Gustavo Guerrero, del Frente Amplio, destacó un hallazgo documental de la Comisión Gardel Rioplatense en el Archivo Histórico Diplomático del Uruguay: una declaración del propio Carlos Gardel donde afirmaba haber nacido en Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887. Esta inscripción fue documentada con acta notarial e incorporada al Registro Civil.

Carlos Gardel y el registro oficial del artista

El documento hallado en el Archivo Histórico Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay, con fecha 28 de noviembre de 2025, detalla la declaración de Carlos Gardel sobre su lugar de nacimiento.

Según el legislador Guerrero, el artista afirmó haber nacido en el departamento de Tacuarembó el 11 de diciembre de 1887, en un registro que incluye a más de mil compatriotas que realizaron trámites similares entre 2015 y 2024.

La ley uruguaya declara de interés cultural toda actividad conmemorativa que se realice en territorio oriental en relación con el natalicio de Gardel. Esta designación, que coincide con el Día del Tango en Argentina, subraya la importancia cultural y la disputa identitaria que rodea a una de las figuras más trascendentales de la música rioplatense.