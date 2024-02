¿Carnaval toda la vida? Un diputado del PRO se fue a Venecia y desató el escándalo

Arabia, que es la mano derecha de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y uno de los principales defensores de la ley ómnibus que fracasó en el Congreso, no tuvo reparos en compartir en sus redes sociales fotos y videos de su viaje , en el que se lo ve con el típico antifaz del carnaval veneciano, paseando por Madrid y bebiendo vino en el VIP de un aeropuerto.

Diputado Damián Arabua.jpg Tras la ola de críticas por su viaje al carnaval de Venecia, el diputado Damián Arabia se defendió diciendo que, "lo que yo haga con mi vida privada no debiera ser tema de conversación pública". Foto: Instagram.

La reacción en las redes sociales

Como era de esperarse, el viaje del diputado provocó una ola de críticas y repudios en las redes sociales y en la oposición, que lo acusaron de ser un "cínico", un "insensible" y un "caradura". Sin embargo, el diputado no se amilanó y respondió con desafío a sus detractores.

"Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioskos y tienen miedo. Así que saben qué? No voy a parar", escribió en su red social X.

El contraste entre el derroche del diputado y la realidad de millones de argentinos que sufren las consecuencias del ajuste de Javier Milei indigno a la gente. Además, hasta hace pocas horas, ese derroche era uno de los "caballitos de batalla" del propio Arabia.

Ustedes son muy jóvenes pero hace 3 días… Arabia se indignaba en televisión por los espectáculos en festivales populares que se financiaban con el IVA de la leche de los pobres.



Hoy… el diputado al que le pagamos el sueldo se fue al carnaval de Venecia con el mismo IVA. Tuki. https://t.co/VLiIzDIL09 pic.twitter.com/WTSKWBTOOF — Andy Crush (@Andy_TToledo) February 22, 2024

En su último discurso en el Congreso, el diputado se mostró angustiado por la situación de los argentinos y dijo que "no saben cuánto va a estar el kilogramo de pan, de leche, el paquete de yerba", parece haber olvidado sus palabras y haber optado por el disfrute personal por sobre el compromiso con sus representados.

Más que claro, ¿no? En este gobierno y en el intento de algo del PRO, la doble vara es moneda corriente.



Apuntan con el dedo a los que no piensan como ellos y pretenden ser "modelos de austeridad".



El ajuste es diario, excepto para ellos. Pero la casta es el otro.#ArabiaGate pic.twitter.com/ApSlrUtRcM — Juan Matinata (@MatinataJuan) February 22, 2024

Que dice el PRO sobre el viaje de su diputado

El carnaval de Venecia, que este año volvió a inaugurarse con la "Festa Veneziana sull'acqua", es decir, la fiesta del agua, y que tuvo como uno de sus puntos temáticos las aventuras de Marco Polo, es considerado uno de los eventos culturales más importantes y antiguos de Europa, y atrae a miles de turistas de todo el mundo cada año.

Pero para Arabia, parece ser más que eso: una forma de escapar de la realidad del país y de mostrar su poder adquisitivo, sin importarle el malestar y la indignación que pueda causar en el resto de los compatriotas Su mentora política, Patricia Bullrich, aún no se pronunció al respecto.