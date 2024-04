Casi 2 minutos, 3 decisiones y 4 millones ponen a Javier Milei del lado de la casta

El escándalo que atraviesa al Senado por el aumento de las dietas está lejos de concluir. La resolución votada el jueves para aumentar las dietas en un 165% duró un minuto y 52 segundos . Pero el debate que no sucedió en ese momento irrumpirá en la próxima sesión que convoque la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El Frente PRO, que conduce Luis Juez, presentó un proyecto para revertir la resolución y dejar sin efecto el incremento. Si no hay cambios, cada uno de los 72 integrantes de la Cámara Alta recibirá el mes que viene un depósito de 4,5 millones de pesos en calidad de dieta. Juez sostiene que no convalidó el aumento, que tampoco levantó la mano para habilitar la discusión sobre tablas, que requirió dos tercios de los presentes, y que no aportó su voto para aprobar la resolución administrativa. Es posible que el senador cordobés del Frente Cívico, que conduce una bancada de cinco integrantes macristas, ponga el grito en el cielo cuando regrese al recinto.