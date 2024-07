Caso Loan: declaró el comisario y apuntó contra dos detenidos

Según consignó Infobae , desde que la magistrada comenzó a entrevistar a los acusados, ya tomó la declaración de los tíos del niño de 5 años —Laudelina y Antonio—, Daniel “Fierrito” Ramírez, el capitán de navío (RE) Carlos Pérez y la ex empleada municipal Mónica Caillava. El viernes fue el turno del ex jefe de la Comisaría de 9 de Julio, que se convirtió en el primero en brindar su testimonio de forma presencial.

Caso Loan comisario.jpg El comisario Walter Maciel declaró por la desaparición en el Caso Loan.

Luego de que las autoridades ordenaran su detención por presunto encubrimiento y se incrementaran las sospechas sobre el rol que habría tenido en la desaparición del menor, Maciel quedó alojado en la Unidad Penitenciaria Federal N° 7 de Chaco. No fue bien recibido por los ciudadanos una vez que regresó al territorio correntino, puesto que un grupo de manifestantes lo esperó en la puerta del Juzgado y terminaron por enfrentarse a la Policía al exigir respuestas.

Caso Loan: qué dijo el comisario

El ex integrante de la Policía de Corrientes se presentó con actitud colaborativa frente a la jueza, ya que estuvo dispuesto a responder más de 50 preguntas. A pesar de esto, su declaración no brindó nuevos detalles a la causa.

De acuerdo a la información obtenida por Diario Época, el detenido se enfocó en negar su participación en el caso Actualmente, se encuentra imputado por los delitos de sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años y amenazas.

Uno de los momentos claves de la audiencia ocurrió cuando el ex jefe policial acusó a Laudelina Peña y a Antonio Benítez de ser los presuntos responsables de la desaparición de Loan.

Aunque no trascendieron los detalles y/o argumentos con los que el acusado fundamentaría su acusación, cerca de las 21 horas la jueza aprobó la realización de un careo entre el matrimonio. La medida fue solicitada por la defensa de Benítez, con el fin de aclarar algunos datos que no coincidieron en sus declaraciones.

Por otro lado, el comisario de 9 de Julio aseguró que no estuvo involucrado en la investigación por la desaparición de Loan al señalar que las tareas estuvieron en manos del primer fiscal de la causa, Juan Carlos Castillo, y Roque “Niqui” Báez, quien hasta el viernes se desempeñaba como comisario mayor de la Policía de Corrientes. Según su relato, Castillo fue el responsable de caratular el caso como “abandono de persona” y de detener a Laudelina. Asimismo, aseguró que no habría hecho nada solo —en referencia a la alteración de los datos del libro de guardia—.

Lo despidieron a los piedrazos

De esta manera, la indagatoria de Maciel finalizó cerca de la medianoche y fue trasladado con el acompañamiento de una fuerte custodia policial hacia el penal de Chaco. Pese a la extensa duración de la jornada, los manifestantes aún se encontraban en las inmediaciones y lo despidieron a piedrazos.

Mónica del Carmen Millapi, la esposa de “Fierrito” Ramírez y quien fue señalada por haber participado de la caminata hacia el naranjal, se sumó a los implicados que apuntaron contra Laudelina. La mujer también fue convocada por la jueza el viernes, a quien le indicó varias actitudes extrañas que habría tenido la tía del menor durante el almuerzo.

“Yo estaba sentada. Al rato, cinco minutos más o menos, Laudelina dijo ‘vamos a buscar naranjas’. Me pareció extraño porque a ella no le gusta andar por el monte, no le gusta caminar y andar”, recordó la detenida al asegurar que la idea de recolectar naranjas habría sido de Peña. Sin embargo, se desligó como partícipe o testigo de la desaparición.

Al igual que el resto de los acusados, sobre Millapi cae una imputación por sustracción y ocultamiento de un menor de 10 años. Incluso, Laudelina apuntó contra ella al plantear que podría haber sido una de las personas que se habría llevado a Loan. Esa declaración motivó que su indagatoria se adelantara, puesto que originalmente estaba prevista para el próximo lunes.

Cuando fue consultada por la jueza federal Pozzer Penzo sobre qué ocurrió en el trayecto de la casa hacia el naranjo, la acusada señaló que se había distraído por un llamado que recibió su esposo. Según contó, se trataba de su hermana y después de que cortara la comunicación le notificaron que el pequeño ya no se encontraba con el grupo.

Las sospechas sobre Laudelina

Después de brindar un relato en orden cronológico, Millapi sembró más sospechas en torno al rol de Laudelina. En este sentido, contó que le había recomendado llamar a la Policía, pero que la mujer fue interrumpida por una llamada. “Ella dijo que era Victoria (Caillava). No se escuchaba lo que decía y no reconocí la voz. A mí me parecía extraño porque se alejaba para hablar”, describió al confirmar que conocía a la ex funcionaria, pero que nunca habían entablado una conversación.

El otro episodio que aseguró que le llamó la atención ocurrió horas más tarde, es decir, durante la madrugada del 14 de junio, cuando cerca de las 3 de la mañana el comisario había informado que Loan había aparecido.

“Laudelina decía que era mentira, que ella estaba hablando con Camila (Núñez) y que le dijeron que no”, relató al indicar que la última vez que habló con la tía del niño fue media hora después, debido a que se había comunicado con ella para informar que era una noticia falsa.