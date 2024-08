Caso Loan: más de $150 millones, terrenos y transacciones "extrañas", la polémica con los hermanos y la abuela

Lo cierto es que, en las últimas semanas, los familiares del niño han sido protagonistas de declaraciones y movimientos bastante curiosos, por no decir polémicos . Entre cuantiosas recaudaciones, compras señaladas como innecesarias y ventas que generaron sospechas, los hermanos son quizás los más apuntados.

Las constantes ramificaciones del caso generan también frustración en los encargados de la investigación, que no logran dar con algún dato revelador que señale dónde puede estar Loan. En este sentido, la familia también tuvo su responsabilidad, porque modificó las declaraciones en varias oportunidades.

Loan (2).jpg Caso Loan: pasaron más de dos meses de la desaparición del niño.

Para esta jornada se espera la declaración del intendente de 9 de julio, en un día en el que además habrá marchas por parte de familiares, amigos y vecinos de Loan pidiendo su inmediata aparición con vida.

Caso Loan: los hermanos, primeros apuntados

Si hay dos personas que están especialmente cuestionadas en el caso Loan son Mariano y Cristian, sus hermanos. Las "sospechas" empezaron por una declaración de la abuela Catalina, quien aseguró que había disputas familiares en torno a terrenos, ventas y dinero.

Aquella explicación de Catalina generó que los hermanos de Loan tengan el foco encima, y en ese contexto, las donaciones a la familia fueron un disparador de polémica. Es que se recibieron más de $150 millones, y allí hubo un contraste entre lo que se dijo y lo que se hizo.

360 (3).jpg Caso Loan: los hermanos vuelven a ser el centro de la polémica por la compra de una moto.

Según la familia, estos fondos fueron destinados a establecer una fundación para apoyar a otras familias en situaciones similares. Sin embargo, se conoció la compra de una moto de alta gama por parte de los hermanos, que luego fue justificada como una herramienta para intensificar la búsqueda.

¿De dónde salieron los $170 millones?

Cuando se puso el foco sobre esa cifra, los hermanos aseguraron que se trató de donaciones impulsadas por dos apariciones de los familiares de Loan en medios de comunicación, más precisamente programas de TV.

Si bien es cierto y fueron cotejadas dichas apariciones, hay algunas cuestiones de las transferencias que llaman la atención. Por ejemplo, ingresos de entre 800 mil y 1 millón de pesos; o la aparición de varios movimientos con CUIT inexistentes.

A eso se suma también una transferencia de casi 30 millones de pesos al abogado de los familiares en la causa. Todo esto generó que la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, solicite una investigación en profundidad del contexto patrimonial de los familiares. Esto no implica únicamente movimientos bancarios, sino también la actividad en sus billeteras virtuales, criptomonedas, acciones inmobiliarias y hasta compraventa de vehículos.

La abuela y una declaración de peso

La declaración de Catalina Peña, abuela de Loan, apuntó a una posible disputa familiar por terrenos en la localidad de 9 de Julio.

Catalina Peña, abuela de Loan (1).jpg

Durante su testimonio, la mujer aseguró que intentaron presionarla para que dijera que Loan había muerto en un accidente y explicó que transfirió la titularidad de sus tierras a otra persona porque temía que sus hijos le quitaran el campo. Además, afirmó que la venta de bebés era una práctica común en la región años atrás, aunque esto habría cambiado recientemente debido a la implementación de pensiones.

La anciana aseguró que enajenó las propiedades a un vecino de nombre Ibarrola con el fin de que sus hijos no se entrometan en esa situación.

Además, José Peña (padre de Loan) manifestó sobre el conflicto con su hermana Laudelina y su esposo, Antonio Benítez: “Ellos son envidiosos, siempre quieren todo. Yo agacho la cabeza y me voy, y ellos quedan enojados cuando yo no les digo nada. Cada vez que nos vemos sale el tema, pero yo no discuto”.