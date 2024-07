Caso Loan, en vivo: las novedades de este miércoles 24 de julio

Live Blog Post

La defensa de Laudelina Peña desestimó el careo con su pareja

Según pudo saber Noticias Argentinas, desde el entorno de la tía de Loan argumentan que en esta instancia "un careo entre los imputados resultaría un dispendio jurisdiccional inútil que nada nuevo aportaría a la causa".

Asimismo la notificación judicial explica que la tía del menor habría manifestado no tener intención de carearse con Benítez “dado que lo tomaría como una situación violenta”.

Laudelina Peña caso Loan Caso Loan: Laudelina Peña, otra vez protagonista.

“Por ello, conforme lo dispuesto por el Art 276 del CPPN, in fine ‘el imputado podrá solicitarlo, pero no podrá ser obligado a carearse’ y que no ha sido ordenada por esta instancia, tener presente y hacer saber la negativa expresada por Laudelina Peña al imputado Bernardino Benítez y su defensa”, expresa el escrito.

El careo había sido solicitado por la defensa de la pareja de Laudelina, Antonio Benítez, ante las indagatorias ocurridas la semana pasada.