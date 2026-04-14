Cayó "La Paraguaya", una peligrosa líder narco que tenía como mascota a un lobo blanco

La mujer fue detenida durante un allanamiento en su vivienda por narcomenudeo. El insólito hallazgo del animal exótico sumó otra causa en su contra.

Se trata de una peligrosa líder narco que tenía de mascota a un lobo blanco.

Un importante operativo policial tuvo lugar en las últimas horas en Florencio Varela , provincia de Buenos Aires, que permitió desbaratar un punto de droga , la detención de una dealer y se descubrió la presencia de un animal exótico mantenido de forma ilegal.

El pasado 4 de marzo comenzó una investigación por narcomenudeo , por una vivienda funcionaba como un kiosco de drogas. A raíz de tareas de inteligencia, se registraron varias maniobras de venta tipo "pasamanos", que fueron documentadas mediante filmaciones.

Esta situación permitió un allanamiento en la casa de Teresa Barboza de González, conocida como "La Paraguaya" en el barrio Don José. La mujer, de 61 años de edad, terminó detenida por la Policía Bonaerense .

Fue en este momento que los efectivos, en el patio de la vivienda, encontraron a un lobo blanco atado a un caño de PVC. Al parecer habría sido traído de forma ilegal desde Paraguay, revelaron a Infobae fuentes policiales.

dealer paraguaya lobo (1)

El animal, que a simple vista no era un perro, fue analizado por las autoridades. Así, determinaron que era una hembra de la especie canis lupus -que no es nativa de la Argentina, para empezar-, una cachorra de tres meses de edad. Así, se labraron actuaciones por un nuevo delito: violación a la Ley 22421 de fauna silvestre.

Los investigadores continúan buscando la ruta que atravesó el animal para llegar allí, por lo que su paradero se mantiene en estricta reserva. "Está bajo protección asistida con personal idóneo", aseguró una alta fuente del caso al mismo medio.

Las autoridades se encuentran investigando sobre qué hacer con el animal, ya que "no se mostró del todo dócil" cuando los detectives se le aproximaron.

entraron a allanar por droga y se encontraron un lobo blanco atado a un caño

Qué más se encontró en el allanamiento de la dealer paraguaya

El allanamiento fue llevado a cabo por la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos. Junto a ella también cayó su pareja, Aníbal Benítez López, de 39, señalado como responsable de la actividad ilícita.

Durante el procedimiento, los efectivos incautaron un total de 929 gramos de marihuana distribuidos en 74 envoltorios, una balanza de precisión con restos de la sustancia, recortes de nylon, tijeras, una licuadora con vestigios de droga, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo por un monto de 55.860 pesos.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 20 del Departamento Judicial Quilmes, encabezada por la fiscal María Clarisa Antonini, quien dispuso la aprehensión de los implicados y el secuestro de todos los elementos de interés para la investigación.

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Según trascendió, Barboza de González se encuentra registrada como beneficiaria de dos planes sociales de ANSES, entre ellos, un programa para acceder a una garrafa de gas.

Asimismo, se encuentra registrada en el rubro de "servicios sociales sin alojamiento" de la ex AFIP desde febrero de 2023, empleado, por ejemplo, por cuidadores a domicilio. Su nombre no figura en condenas en el fuero federal de la última década, en primera o segunda instancia.

El exótico animal en cautiverio que encontró la policía durante un operativo

Una serie de allanamientos desarrollados por la policía el mes pasado, derivaron en un sorpresivo hallazgo. El operativo, enmarcado dentro de una investigación por abuso de arma de fuego, culminó con la liberación de un animal silvestre que estaba en cautiverio dentro de una vivienda.