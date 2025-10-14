Choferes de aplicaciones de viaje revelaron cuánto ganan por día: la sorprendente cifra

Con horarios flexibles, las ganancias varían según los días, pero los ingresos mensuales que pueden llegar a ganar llama la atención.

Trabajar como conductor de aplicaciones de viaje se convirtió en una opción atractiva y rentable para quienes buscan ingresos flexibles o complementarios, como así también para quienes necesitan un ingreso extra . Las aplicaciones funcionan como intermediaria entre pasajeros y choferes, permitiendo que cada conductor defina su propio ritmo y horario .

Según relevamientos recientes, las ganancias mensuales van en aumento y hay quienes, dependiente de cantidad de días y horas de trabajo, pueden igualar los ingresos que cobran trabajadores de otros rubros en el país.

Un relevamiento publicado por iProfesional revela cuánto dinero llegan a ganar los choferes de las distintas aplicaciones, principalmente Cabify. A la ganancia de cada viaje, se deben contemplar además los costos de combustible, mantenimiento, comisiones y obligaciones fiscales , que pueden reducir de manera importante el monto final que queda en el bolsillo.

Cabify_01 Los conductores que usan la app destacan la libertad de manejar sus horarios, aunque advierten que los costos pueden reducir las ganancias reales.

Cuánto pueden ganar los choferes de aplicaciones de viajes

La rentabilidad real de un conductor depende de múltiples factores. Los horarios de mayor demanda, como las horas pico de la mañana o la tarde, concentran más solicitudes y mejores tarifas. También influye la zona de operación: en áreas céntricas o comerciales, la rotación de viajes es más alta y permite facturar más rápido.

Según indicaron algunos conductores, el ingreso mensual promedio se ubica entre $1.600.000 y $2.400.000, dependiendo de la demanda, y varía además según la provincia. Pero estos son números promedio de Buenos Aires.

El ingreso que puede obtenerse además depende de la zona donde se trabaje, la calificación dentro de la app y las horas de manejo diarias. Los ingresos por hora rondan entre $10.000 y $25.000, lo que equivale a entre $80.000 y $200.000 por jornada de ocho horas.

aplicaciones viaje

La calificación del conductor, otorgada por los usuarios, tiene peso directo en la prioridad de asignación de viajes. Mantener un puntaje alto significa más oportunidades de trabajo y menos tiempo de espera entre traslados.

Por otro lado, los vehículos económicos o híbridos permiten reducir los gastos diarios. Mantener el auto en óptimas condiciones evita reparaciones imprevistas y mejora la eficiencia general.

Comisiones, gastos y comparación con empleos formales

Los conductores de plataformas como Cabify no mantienen relación de dependencia laboral con la empresa. Esto implica que deben afrontar sus propios gastos y no cuentan con beneficios sociales ni aportes previsionales.

A los costos básicos de operación se suman las comisiones de la aplicación, los seguros obligatorios, las habilitaciones y los tributos fiscales, como el monotributo.

En contraste, un chofer de colectivo del AMBA percibe un salario básico de $1.612.000 con vacaciones pagas, cobertura médica y aportes jubilatorios, según la UTA. La diferencia radica en que el conductor de Cabify depende de la demanda y la autogestión.

Estrategias para ganar más y el futuro del modelo

Para maximizar ingresos, muchos choferes combinan Cabify con otras aplicaciones como Uber o DiDi, reduciendo los tiempos muertos. Además, utilizan herramientas que muestran las zonas con mayor movimiento o los momentos con tarifas dinámicas.

Otros se enfocan en mejorar su trato con los pasajeros para conservar calificaciones altas y fidelizar clientes frecuentes. El mantenimiento preventivo del vehículo y el uso inteligente del combustible también resultan claves.

uber mujeres generica (2).png

El modelo de movilidad digital continúa expandiéndose, aunque genera debate sobre su regulación y condiciones laborales. En 2025, las tarifas se ajustan por inflación, combustible y competencia, lo que impacta directamente en la rentabilidad de los conductores y en la preferencia de los usuarios.

Cabify, por su parte, amplía sus servicios con Cabify Corporate y Cabify Express, buscando consolidar su presencia en un mercado donde cada kilómetro cuenta.