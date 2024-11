Chubut: enojo en el sector turístico por la decisión de Milei de eliminar feriados en 2025

"Piensan solo en Buenos Aires ", expresó la presidenta de la cámara que agrupa a las empresas de la actividad. Los dos fines de semana XL que ya no serán.

La diferencia entre feriado y día no laborable es sustancial: en el segundo de los casos, únicamente dejan de trabajar los empleados de la administración pública y los de entidades bancarias.

Para el resto de los trabajadores, pasa a ser facultad de su empleador decidir si otorga el feriado o no (algo que, por otra parte, un empleador privado puede hacer cualquier día del año, sin importar si es o no “no laborable”) y, por lo general, eso no ocurre.

La queja de la Cámara

A partir de esto, Leticia Benítez, presidenta de la Cámara de Turismo de Chubut, cuestionó la decisión del gobierno nacional al entender que lo que se decide se "hace pensando que el país termina en la provincia de Buenos Aires”. “Es mucho más extenso nuestro territorio”, indicó la dirigente empresaria.

Benítez enfatizó que las consecuencias para el sector turístico en la provincia serán negativas porque aun en el caso de que hubiera empresas o comercios que decidan otorgar el feriado, la gente no podrá prever y planificar vacaciones.

1593819719037.jpg Leticia Benítez, presidenta de la Cámara de Turismo de Chubut.

"De ahora en más será una negociación para ver si se trabaja o no y ya la gente no tendrá la previsibilidad del turismo para decidir si ese fin de semana puede irse de vacaciones o no”, indicó.

Para empeorar aún más la perspectiva turística, los tres días dispuestos como “optativos” por el Gobierno caen viernes y no lunes, con lo cual para aquellos que trabajan los sábados -algo muy habitual en el comercio- tampoco habría fin de semana largo incluso si sus empleadores decidieran darles el feriado.

Chubut, entre los más perjudicados

Para Benítez, los destinos que requieren traslados más largos desde otros lugares de la Argentina “serán los más perjudicados, porque se necesitan tres o cuatro noches en la zona”, y en ese sentido mencionó lugares como “Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego o Bariloche ”.

De los tres feriados que Milei eliminó del calendario 2025 convirtiéndolos en días no laborables, justamente dos habrían generado fines de semana largos de cuatro días, habilitando la posibilidad de que algunas familias decidieran armar “mini-vacaciones”, algo que ahora en muchos casos no ocurrirá.

Se trata del viernes 2 de mayo posterior al Día del Trabajador -con el cual se armaba un fin de semana largo del 1 al 4 de mayo- y del viernes 21 de noviembre siguiente al feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que habría generado el combo 20-23 de noviembre.

El restante no laborable será el viernes 15 de agosto, ya que el feriado del 17 caerá domingo.

“Escuchan voces que no tienen que ver con la actividad turística, están mal asesorados”, lamentó la empresaria.

Agregó que esta eliminación de feriados para 2025 se suma a una temporada de verano que por ahora es una incógnita y genera muchas dudas en los operadores del sector, relacionadas con la crisis de ingresos que atraviesa a toda la Argentina y con la cotización del dólar que ha abaratado los presupuestos para veranear en el exterior. “Será un verano difícil”, reconoció Benítez.