Chubut tiene nuevo "Dino": cómo será el asistente virtual para hacer trámites digitales

Torres aseguró que la nueva ventanilla única “posicionará a Chubut como pionero en la digitalización de los trámites gubernamentales en Argentina”, hablando frente a una pantalla en las que mostró la herramienta, durante la actividad en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF).

Dino apunta a agilizar trámites del día a día, vinculados con la obtención de turnos, hacer pagos de tributos, tramitar licencias, permisos y certificados, entre otras gestiones.

“Algo tan sencillo como es solicitar una copia de una partida de nacimiento podía tardar hasta tres días. Con el nuevo sistema vamos a poder hacer el mismo trámite con tres clics desde el celular”, graficó.

Inteligencia Artificial para el bot de Chubut

“Este trámite y tantos otros, en la medida que Dino vaya aprendiendo, se irán agilizando aún más”, explicó sobre la herramienta que incorpora tecnología de Inteligencia Artificial para atender a los contribuyentes.

“Esto viene a terminar con tantos laberintos burocráticos, cuellos de botella y acomodos informales que había en la Administración Pública. La inteligencia artificial, además de generar mucha incertidumbre, nos da herramientas importantísimas para mejorar la gestión de gobierno”, destacó el gobernador.

Además, Torres explicó que la idea de presentar el sistema con un personaje casi infantil no es casual, sino que responde a buscar que sea amigable para la interacción tanto de los más chicos y como de los adultos.

“En su segunda etapa, (el plan) busca eliminar el uso de papel y lograr que todos los trámites sean completamente digitales, para posicionar a Chubut como pionero en la digitalización de los trámites gubernamentales en Argentina”, reiteró.

Internet y conectividad

Asociado a ese objetivo, el mandatario se refirió a otro objetivo en la provincia: el de mejorar la conectividad en todo el territorio, para que este tipo de tecnologías puedan estar al alcance de todos los chubutenses.

"No tiene sentido tener semejante tecnología si no pueden acceder chubutenses que están aislados de conectividad. Por eso empezamos con un plan muy ambicioso de antenas de Starlink para que toda la provincia tenga internet y a mediados del año que viene creo que vamos a poder dar la grata noticia de que no hay un solo punto en la provincia que no tenga acceso a internet", anticipó.

El gobierno provincial había anunciado el objetivo de comenzar con la digitalización de los trámites cuando, el mes pasado, concluyó el censo de empleados públicos, destinado a relevar a los agentes públicos, detectar “ñoquis” y contratos irregulares a empleados que ni siquiera viven en la provincia, y eficientizar el aprovechamiento del recurso humano en la administración pública, también con la eliminación de 168 cargos políticos.

En esa misma línea, recientemente el Ejecutivo logró la aprobación en la legislatura de la ley 3x1, que establece que hasta 2027 en el Estado sólo se podrá contratar un empleado público cuando se generen tres vacantes.