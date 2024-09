Chubut: un femicida que volvió a la cárcel por maltratar a su mujer pidió que lo dejen salir a trabajar

Pasó 6 años preso en Rawson y cuando en 2023 le dieron otros dos por agresiones a su ex estuvo varias semanas prófugo. Qué resolvió ahora la Justicia.

Daniel Cabrera fue condenado a prisión efectiva como reincidente, luego de acreditados años de maltrato a su ex mujer: en el peor momento le apuntó con una escopeta y quiso asfixiarla.

En 2023, Daniel Ricardo Cabrera, un ex empleado del Ministerio de Educación de Chubut de 58 años, fue condenado a dos años de prisión por violencia de género contra su ex pareja. No era su primera condena penal: años atrás, había pasado seis años preso por un femicidio. Y ante la nueva sentencia en su contra, estuvo prófugo varias semanas, hasta que la policía dio con él en Rawson.