Chubut: un perro suelto mató a 9 corderos de pedigree en la cabaña que coronó al último campeón de la Rural

Orive detalló además que siguieron la huella del perro hasta que el animal cruzó el río y llegó a una vivienda que fue identificada.

El productor asegura que entre los perros y los predadores naturales, que cada vez avanzan más sobre los campos, la situación de los ganaderos se hace insostenible.

Los corderos que encontró muertos eran claramente de alta calidad, a juzgar por el desempeño que en los últimos tiempos ha demostrado la cabaña La Angelita, que a principios de este 2024 coronó al mejor ejemplar de la última edición de la 86° Expo Ganadera de Trelew y 36º Feria del Carnero a Campo de la ciudad chubutense.

En el predio de la Sociedad Rural del Valle del Chubut, un carnero de cuatro dientes y 134 kilos de peso presentado por Orive fue proclamado como Gran Campeón, superando a los animales que llevaron otras 10 cabañas de la zona.

GranCampeon.jpg El carnero de 4 dientes consagrado como Gran Campeón en la 86° Expo Rural de Trelew.

Orive posó para la foto con su magnífico ejemplar durante la gala de premiación del importante evento, y fue aplaudido entre otros por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y los intendentes de Trelew, Gerardo Merino, y Damián Biss, de Rawson, además de la multitud que colmó el predio en el que, de viernes a domingo, se realizó el tradicional evento.

Un problema que se repite en Chubut

El reclamo de los ganaderos de la Patagonia por la irresponsabilidad de dueños de perros está lejos de ser una novedad, ya que las matanzas de ovejas se repiten.

A mediados de agosto, por ejemplo, en la localidad de Sarmiento perros sueltos -pero con dueño- ingresaron a la casa de Oscar Jensen, un conocido veterinario de la localidad que, tras retirarse de su actividad, se dedicó a la producción ovina en una pequeña chacra. La jauría le mató sus 25 ovejas y 10 corderos.

“Esto no es nuevo, viene reiterándose desde hace muchísimo tiempo en el valle de Sarmiento”, se lamentó el veterinario, de 72 años.

“Son perros con dueño, que tienen un patio dentro de una casa, donde les dan de comer, pero a la noche les dejan la puerta o la tranquera abierta y los perros salen a hacer daño por las chacras”, agregó.

El veterinario, que durante muchos años se desempeñó en la Dirección de Zoonosis de Chubut, relató que hasta ese momento era la cuarta vez en el año que se metían perros en su propiedad.

“En una oportunidad rompieron el alambre de las conejeras y me mataron todos los conejos. En otra, me mataron todas las gallinas y casi todos los patos, inclusive cuando se metieron a la laguna tratando de escapar”, contó.

Ovejas muertas Los perros mataron 25 ovejas y 10 corderos de un pequeño productor de Sarmiento, Chubut.

Esta vez, según detalló, le mataron todas las ovejas. “Eran 25, y 10 corderos. Las otras estaban por parir. Pero me mataron todo. En 25 años que llevo acá, nunca me había pasado algo así. No dejaron una oveja viva. Es el final de la vida mía y de mi esposa como productores”, dijo profundamente apenado.

Jubilados hace 4 años, Jensen y su esposa les dedicaban a los animales cada día de su vida porque los productores, a su entender, “no tienen feriados ni fines de semana”. Pero el episodio con los perros marcó el final de la actividad que eligieron cuando dejaron de trabajar formalmente, debido a su pasión por las ovejas.

“Hay que darles de comer todos los días y es algo que hacíamos con gusto, que disfrutábamos con mi esposa. Con más de 70 años, es algo que te hace caminar, moverte, mantenerte activo y comer sano. Era casi el ideal de nuestra jubilación”, se lamentó el productor.

Ordenanzas que no se cumplen

Jensen recibió la solidaridad de la Sociedad Rural de Sarmiento, que se expresó a través de un comunicado firmado por su titular, Sergio Mundet, “con todos los productores del valle que sistemáticamente sufren importantes pérdidas por mordeduras en animales ovinos, bovinos, sus crías y otras especies de granja” por parte de “perros que tienen dueños irresponsables y otros abandonados”.

La nota exigía el cumplimiento de la ordenanza 44/2014 y la aplicación de las sanciones previstas, entendiendo que “es responsabilidad del Estado Municipal garantizar la salud pública y bienestar de la población, como así también el equilibrio poblacional de la fauna urbana, promover la educación de cuidados responsables y poner en práctica políticas preventivas".

Un mes después, en la noche del 15 al 16 de septiembre, otra matanza de ovejas conmovió en la zona. Esta vez, fue una jauría de perros cimarrones que se metió en una estancia de Río Mayo, algo más cerca de la zona cordillerana, y mató unos 150 animales de un productor local.

La familia Mazquiarán, propietaria del campo, dio aviso a la Policía Montada de Sarmiento, quien en conjunto con la Policía local investigó el hecho.

Como en el caso que se dio ahora cerca de Gaiman, entre las ovejas muertas había borregos y carneros de un grupo selecto que el productor cuidaba mucho, porque eran "lo mejor de la producción".