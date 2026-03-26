Colapsó el Consulado de España por pedidos de ciudadanía de argentinos: qué pasará con los trámites

Se registra un récord con más de 645.000 solicitudes y el sistema está desbordado.

El proceso para acceder a la ciudadanía española acumula cientos de miles de expedientes en el Consulado de Buenos Aires.

La demanda por obtener la ciudadanía española bajo la Ley de Memoria Democrática desbordó la capacidad operativa del Consulado General de España en Buenos Aires. Con más de 645.000 solicitudes acumuladas , el proceso enfrenta demoras prolongadas y un sistema administrativo exigido al límite.

El fenómeno se explica por el alcance de la normativa, que amplió el acceso a la nacionalidad para descendientes de exiliados. En Argentina, donde existe una fuerte raíz migratoria española, el impacto fue inmediato.

La cantidad de expedientes no solo supera cualquier antecedente reciente, sino que plantea interrogantes sobre los tiempos reales de resolución.

Hasta mediados de 2025, se registraron más de 876.000 solicitudes en todo el mundo, de las cuales 366.000 corresponden a Argentina. Ese número representa cerca del 42% del total global y confirma el peso del país en este proceso.

demoras españa ciudadania La demanda por la ciudadanía española creció con la nueva ley y generó demoras prolongadas en la tramitación.

Del total de pedidos, más de 174.000 personas ya obtuvieron la ciudadanía, aunque el resto continúa en trámite. En Buenos Aires se concentra la mayor carga, pero también existen miles de expedientes en otros consulados del país.

El volumen no solo se mide en cifras digitales. Los documentos físicos vinculados a estos trámites alcanzan unas 56 toneladas de papel, lo que da cuenta de la magnitud del proceso administrativo.

Si se toma como referencia la experiencia previa de la Ley de Memoria Histórica, el contraste es contundente. Aquel programa resolvió cerca de 60.000 casos en una década. Con el ritmo actual, especialistas estiman que el sistema necesitaría más de 100 años para procesar todas las solicitudes.

Cambios operativos y demoras en los trámites

Frente a este escenario, las autoridades decidieron implementar medidas para acelerar el proceso. Entre ellas, la tercerización de la carga de datos desde expedientes en papel hacia el sistema digital. El objetivo es reducir los tiempos en una de las etapas más lentas del trámite.

Además, se trabaja en mejoras tecnológicas, como el aumento de la capacidad de conectividad y la incorporación de nueva infraestructura. Sin embargo, desde el propio Consulado reconocen que los sistemas actuales no permiten procesar con la velocidad necesaria el volumen de solicitudes.

Otro punto clave es el criterio de orden. Los expedientes se analizan de manera individual y cronológica, lo que implica que quienes presentaron antes su documentación tendrán prioridad en la resolución.

El proceso también depende de la asignación de un identificador único, conocido como IDU, que se envía por correo electrónico. La demora en la emisión de este código generó reclamos reiterados por parte de los solicitantes.

Una ley que amplió derechos y disparó la demanda

La Ley de Memoria Democrática amplió el acceso a la nacionalidad española al incluir a hijos y nietos de personas que emigraron por motivos políticos, ideológicos o sociales. También incorporó nuevos supuestos, como el caso de hijos mayores de quienes ya habían accedido a la ciudadanía por normativas anteriores.

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Uno de los cambios más relevantes fue la flexibilización de los requisitos vinculados al exilio. Esto permitió que más personas pudieran iniciar el trámite sin necesidad de demostrar de forma estricta ese antecedente.

En Argentina, el impacto fue particularmente alto. Se estima que hay cerca de tres millones de personas con vínculos familiares con España, lo que explica la magnitud de la demanda.

A pesar de las dificultades, el proceso sigue en marcha bajo supervisión de las autoridades en Madrid. Desde el Consulado insisten en la necesidad de paciencia y comprensión, al tiempo que avanzan con ajustes operativos para enfrentar un escenario sin precedentes.