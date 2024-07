Con la suba del dólar MEP, ¿cómo conviene pagar los gastos con tarjeta en el exterior?

Aunque hoy el dólar tarjeta sigue más caro que el dólar MEP , ya no parece tan remoto que este último en algún momento lo alcance. Dado que los pagos con tarjeta se liquidan 30 días después de efectuados, varios analistas aseguran que hoy es mejor decidir cómo pagar recién al vencimiento del resumen de la tarjeta.

Es decir, definir al momento del cierre si conviene pagar adquiriendo dólares en el mercado financiero a través del dólar MEP o usar el dólar tarjeta, que aunque es más caro permite recuperar el 30% de retención por Ganancias y Bienes Personales.

Si la tarjeta tiene débito automático, los consumos en dólares se pagarán automáticamente al dólar “turista”. Si se quiere evitar esto y pagar directamente en dólares, hay que sacar el débito automático y llamar al banco el día del vencimiento para que tome las divisas desde la cuenta.

Dólares. Tarjetas de crédito.jpg El dólar tarjeta tuvo algunos cambios en las últimas horas.

El dólar tarjeta, el más caro del mercado

Desde la asunción del nuevo Gobierno, el dólar tarjeta se posicionó como el más caro del mercado y desincentivó el uso de tarjetas para gastos en el exterior. En estos casos, era preferible pagar con dólares adquiridos en el mercado blue o MEP, o directamente usar dólares de la cuenta bancaria. Sin embargo, la reciente ampliación de la brecha cambiaria cambió esta dinámica.

El alza del dólar MEP y el blue ocurre en un escenario en que, si bien el Banco Central consiguió comprar US$ 52 millones en la primera jornada de julio y US$ 2 millones en la segunda, terminó junio con un saldo negativo de US$ 84 millones y sigue teniendo problemas para acumular reservas.

Una de las razones por las que el BCRA se estancó en la acumulación de reservas es el dólar “blend” al que se liquidan las exportaciones, que ronda los $ 974 y está compuesto en un 80% por el tipo de cambio oficial y un 20% por el contado con liquidación. El problema es que la parte a la que liquidan los exportadores al CCL, aunque es legal, queda afuera de las arcas del Central y eso complica la acumulación de reservas.

Estaba previsto que el dólar blend terminara el mes pasado, pero, pese a los reclamos del Fondo Monetario, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se extenderá durante el segundo semestre.

Otra complicación extra para la acumulación de reservas es que desde este mes habrá que empezar a pagar las primeras cuotas del bono para los importadores Bopreal por un total de US$ 1.000 millones en el semestre.