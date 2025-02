Conmovedora despedida en Israel de los restos de los argentinos Shiri, Ariel y Kfir Bibas

“Lamento no haber podido protegerlos a todos. Shiri, protégeme para que no me hunda en la oscuridad”. Tras ello, en un mensaje a su pareja, agregó: “Mi amor. Recuerdo la primera vez que te dije ‘mi amor’. Fue al principio de nuestra relación. Me dijiste que solo te llamara así si estaba seguro de que te amaba, que no lo dijera a la ligera. No lo dije entonces porque no quería que pensaras que me apresuraba a decir ‘te amo’. Shiri, te confieso ahora que ya te amaba en ese entonces cuando te dije ‘mi amor’”, prosiguió.

Embed Yarden Bibas’s full eulogy:



"Mi Amor"



I remember the first time I said "mi amor" to you. It was at the very beginning of our relationship. You told me to only call you that if I was certain I loved you, not to say it carelessly. I didn't say it then because I didn't want you to… pic.twitter.com/SD6RvT8gKr — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) February 26, 2025

Yarden, acompañado de su hermana, continuó: “Pienso en todo lo que pasamos juntos. Hay tantos recuerdos hermosos. Recuerdo los nacimientos de Ariel y Kfir. Recuerdo los días en que nos sentábamos en casa o en un café, solos los dos, hablando durante horas sobre todo lo que había bajo el sol. Era maravilloso. Extraño profundamente esos momentos. Extraño profundamente tu presencia”.

El hombre también tuvo emotivas palabras hacia sus hijos: “Chuki, Ariel, ustedes me hicieron padre. Nos transformaron en una familia. Me enseñaron lo que realmente importa en la vida y sobre la responsabilidad. El día que nacieron maduré instantáneamente gracias a ustedes. Ariel, espero que no estés enojado conmigo por no haberte protegido adecuadamente y por no haber estado ahí para ti. Espero que sepas qué pensé en ti todos los días, cada minuto. Espero que estés disfrutando del paraíso”.

Multitudinaria despedida de la familia Bibas en Israel.jpg Multitudinaria despedida de la familia Bibas en Israel.

“Poopik, Kfir, no pensé que nuestra familia pudiera ser más perfecta, y luego llegaron ustedes y la hicieron aún más perfecta. Recuerdo tu nacimiento. Recuerdo cuando durante el parto la matrona de repente paró todo. Estábamos asustados y pensamos que algo iba mal, pero era solo para decirnos que teníamos otro pelirrojo. Mamá y yo nos reímos y nos alegramos. Trajiste más luz y felicidad a nuestro pequeño hogar. Llegaste con tu dulce y cautivadora risa y sonrisa, ¡y me enganché al instante! Era imposible no mordisquearte todo el tiempo”.

Una despedida que iba a ser íntima y se transformó en multitudinaria

“Este miércoles, nosotros acompañaremos a Shiri, Kfir y Ariel para su último viaje”, indicó un comunicado publicado a nombre de Yarden Bibas y de su cuñada, Dana Siton Silberman. Allí precisaron que los funerales estarán reservados a los miembros de la familia y amigos cercanos, para posibilitar una despedida “personal e íntima”.

Embed Los momentos del paso del cortejo fúnebre de la familia Bibas en camino al descanso eterno en el sur@shebreojai@IsraelinSpanish pic.twitter.com/Ys3Igoau4b — Jana Beris (@JanaBeris1) February 26, 2025

Sin embargo, cientos de israelíes, conmovidos y entre lágrimas, salieron a las calles para acompañar el cortejo fúnebre, rindiendo un sentido homenaje en este último adiós. Con banderas y globos naranjas, en memoria de los niños pelirrojos, los presentes acompañaron el momento.

En tanto, este miércoles, la abogada Dana Fogetz, que representa a la familia Bibas, realizó un pedido para que se detenga la divulgación de datos sobre las circunstancias del asesinato de Shiri y de sus hijos mientras eran rehenes de Hamas en Gaza. El llamamiento se produce después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu, durante una ceremonia oficial, revelara detalles sobre los métodos de masacre de la familia.

Velatorio en Israel de la familia Bibas.jpg Velatorio en Israel de la familia Bibas.

“La familia solicita cesar con la inclusión de detalles relacionados con el hecho de que Shiri y los niños fueron asesinados por sus captores”, había indicado un comunicado que fue emitido por la familia el sábado. “Yarden y la familia quieren que el mundo sepa que esto fue un asesinato, sin entrar en detalles específicos”, agrega. El primer ministro israelí se había referido en un video al “brutal asesinato” de los niños Bibas por parte de los “monstruos y salvajes” de Hamas.