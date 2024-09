Córdoba: hay 11 detenidos por los incendios devastadores

Consultado sobre la posibilidad de que haya militantes políticos detrás de los focos, respondió que la Justicia será la que determine los verdaderos motivos: “Yo no sé por qué lo inician, pero creo que este incendio en particular se intentó politizar de manera absurda", dijo el funcionario.

También agregó que "Hacer política con esto no es reedito para nadie, salvo para algún miserable que pueda ganar un puñado de votos haciendo política barata”. También cuestionó otras acciones indignantes, como agresiones a bomberos, vehículos autobomba y camionetas.

Uno de los detenidos por los incendios en Córdoba fue detenido y filmado por vecinos

De acuerdo con el funcionario, quienes procedieron a la aprehensión civil del detenido y lo entregaron a la policía manifiestan que este habría dicho que lo ‘mandaron’. Su teléfono fue secuestrado y la Justicia se encuentra realizando una investigación al respecto.

“Fue filmado por los vecinos y reducido por los bomberos. Lo tuvimos que trasladar a Córdoba porque no teníamos lugar para ponerlo porque verdaderamente lo iban a buscar. Fue realmente una situación violenta”, añadió Quinteros.

El incidente en Villa Yacanto, que fue registrado en video, ocurrió en la Ruta Provincial N° 228 cerca de las 14:30 horas del miércoles, cuando los habitantes de la región redujeron a un hombre al costado del camino y dieron aviso a la policía sobre el inicio de un nuevo foco ígneo. De esta manera, los bomberos acudieron al lugar para extinguir las llamas y los agentes policiales detuvieron al acusado de ser el responsable del hecho.

A pesar de que la identidad del sospechoso fue mantenida bajo reserva, se confirmó que el acusado tiene 37 años y es oriundo de la localidad de La Carbonada, situada en el Departamento Santa María.

Según la información publicada por ElDoce el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, más aún restaría que este fuera indagado por el fiscal a cargo de la causa. Sobre todo, porque el hombre había dicho: “A mí me mandaron, me pagaron”, al momento de ser detenido.

Como consecuencia de la grave situación desatada por los múltiples incendios activos en la provincia, los vecinos intentaron agredir al hombre pero un grupo de empleados municipales lo resguardaron y lo trasladaron hacia el dispensario de Yacanto. Finalmente, los oficiales lo pusieron a disposición de la Justicia y permanecerá bajo arresto hasta nuevo aviso.

Respecto a si los 11 imputados actuaron de forma aislada o mantienen un vínculo, aseguró que por ahora no habría una relación entre ellos. “En principio diría que no. Probablemente, no lo haya de manera formal, pero los une la misma irracionalidad y la misma locura”.