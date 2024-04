Crimen del peluquero: Interpol emitió una alerta roja para dar con el asesino

Marina, hermana de Germán dijo en declaraciones radiales: " Alguien lo está protegiendo , evidentemente. A mí me resulta raro que no hayan podido seguir el rastro, por lo menos en lo que es la zona de capital que está llena de cámaras, no sé, es raro, es raro todo".

Germán Medina.jpg Germán Medina tenía 33 años y fue asesinado por su colega, Abel Guzmán, dentro de la peluquería en la que ambos trabajaban, en el barrio de Recoleta. Foto: Google.

El abogado del comercio, Cristian Benítez, mencionó que los motivos del crimen podrían ser "celos o cuestiones personales". "Puede ser un tema de egos o cuestiones personales por cumplir la misma función", expresó.

La familia del peluquero asesinado pide Justicia

La mamá de Germán Gabriel Medina sostiene que el crimen fue planificado, ya que Abel Guzmán tenía una relación conflictiva con su hijo. Esta sospecha se suma a la declaración de una cajera a la que le dijo "en broma": "Voy a matar a alguien".

“Siento mucho dolor. Nos avisó la pareja, desde la peluquería no nos dijeron nada. Creí que había sido un accidente. Pido que lo encuentren y no salga porque esto estaba planeado, no había emoción, sabía lo que hacía”, contó Mónica, madre de la víctima, desde la puerta de su casa en Morón.

Junto a otros familiares, la mujer se mostró molesta por la actuación de la peluquería en el caso: "Esperaba que el dueño me llame y que me diga, aunque sea que lamentaba lo que pasó. Mi sobrina lo llamó y no pasó nada, solo dio una nota a un medio". Además, indicó que no conocían a Abel, pero sabían que existía una relación conflictiva entre ellos: “Nunca pensamos que iba a tener esta resolución”.

Por último, la mamá de la víctima señaló que el médico del Hospital Fernández le comentó que Germán llegó con vida, pero no pudieron hacer nada: “Tuvo un paro cardiorespiratorio”.

Video: así se escapó el asesino del peluquero

Un video muestra la fuga de Abel Guzmán, luego de matar al peluquero. Las imágenes muestran el momento en el que el homicida corre para huir por la puerta principal, pero al estar cerrada, comienza a desesperarse para encontrar por donde escapar.

Huida del asesino del peluquero.mp4

Es allí cuando dos compañeros entran en escena. Uno es un joven que está asombrado por la situación y se tapa la boca, mientras que el otro es quién lo ayuda a que se vaya del lugar por lo que la familia de la víctima pide que se lo investigue.

La secuencia completa muestra como Guzmán busca diversas alternativas para huir, hasta que su compañero le sube la persiana de una de las ventanas y le permite que se fugue.

Los investigadores comprobaron que el peluquero saltó la ventana y corrió en dirección al Alto Palermo, pero ahora, a cinco días del crimen, la hipótesis de su paradero en Santiago del Estero se acrecienta.