Cristina Kirchner cruzó a Manuel Adorni con un video en TikTok

"Acá no se le dio la importancia, no se le dio el valor que tuvo, pero que un empresario como Elon Musk invite a invertir en la Argentina, no es un tema menor, acostumbrados a vivir en la decadencia, hace que pase por alto. Las reuniones que tuvo el presidente, que exponga y sea ovacionado, no es menor que un sector de la política argentina, cuestiona los objetivos de los viajes de Milei, cuando lo quiere es llevar la Argentina a otro nivel", dijo el vocero presidencial.

Adorni sobre Milei y su reunión con empresarios.mp4

"¿Cuándo imaginaste a un presidente en el pasado argentino con Elon Musk o con Zuckerberg, a Cristina Fernández de Kirchner abrazada con Mark Zuckerberg, te cuesta imaginar esa foto", señaló Adorni en el fragmento publicado en las redes de la expresidenta.

Debajo, en contraposición, aparecen imágenes de Cristina, de un encuentro del 11 de abril de 2015 junto a Mark Zuckerberg.

Javier Milei en Estados Unidos

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con el CEO de Meta y creador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg, a quien le propuso mirar a la Argentina como un futuro polo de innovación tecnológica.

De esta forma, el mandatario libertario cerró su agenda de tres días en la ciudad estadounidense de San Francisco y mañana seguirá hacia El Salvador, donde participará de la ceremonia de reasunción del presidente Nayib Bukele.

"FENÓMENO BARRIAL CON MARK ZUCKERBERG. VIVA LA LIBERTAD CARAJO", escribió Milei en su cuenta de X, mensaje acompañado por una foto posando con los pulgares hacia arriba y escoltado por el mega empresario tecnológico, quien lució una sonrisa.

Milei, además de reunirse con Zuckerberg, en estas últimas 72 horas en California se entrevistó además con otros tres mega empresarios de la vanguardia tecnológica: el CEO de Google, Sundar Pichai; el director ejecutivo de Apple, Timothy Cook, y el CEO de Open AI, Sam Altman.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1796595391871476184&partner=&hide_thread=false Mi avatar según @Meta ...!!!

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/Ml05VMjGf1 — Javier Milei (@JMilei) May 31, 2024

En todos estos encuentros, el presidente aludió a las barreras que empieza a encontrar el avance de la inteligencia artificial mediante regulaciones, sobre todo en aplicadas en Europa, para impedir las consecuencias negativas que puede aparejar un mal uso de esta innovación.

El libertario buscó seducir a los hombres de negocios con un discurso tendiente a que en la Argentina aún no existen dichas regulaciones y la oportunidad de identificar al país como un destino de las inversiones del sector.

El encuentro final con el creador de Facebook era muy esperado por Milei, al punto de que canceló sorpresivamente su actividad anterior, ni más ni menos que su discurso de cierre del influyente foro de empresarios Pacific Summit, para privilegiar el cara a cara con Zuckerberg.