Cuál es la pelea secreta que mantiene Luis Caputo con los bancos

El gobierno está dispuesto a no tomar más a pagar intereses por el dinero que los bancos no logran prestar al sector privado.

Para ello hay que explicar cómo funcionaban hasta ahora los bancos . Fruto del exceso de emisión monetaria para financiar el déficit fiscal de gobiernos anteriores, queda en el mercado una gran masa de pesos que no es demandada por el público.

Eso se puede medir, de manera muy esquemática, del siguiente modo: los bancos toman dinero de los ahorristas mediante instrumentos como el plazo fijo, y lo prestan a otros clientes mediante créditos con tarjetas o descubiertos en cuenta corriente. Lo que no logran prestar es “exceso de liquidez”. Es plata que no está siendo demandada por nadie.

Cómo actúa el BCRA

Hasta hace un par de semanas, ese problema se resolvía desde el Estado. Primero fue el BCRA que tomaba esos pesos sobrantes mediante diferentes instrumentos de política monetaria (lebacs, leliqs), letras que pagaban intereses. El problema con ello es que ese interés que se pagaba generaba un déficit, denominado “cuasi fiscal”. Eso obligaba a crear dinero. Según el gobierno, por 10% del PBI al llegar a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

Pero el objetivo del BCRA último es dejar de pagar intereses por el dinero que los bancos no logran prestar. Entonces este año lanzó como una primera etapa las LEFIs. Está letra tenía una particularidad: no la emitía el BCRA sino el Ministerio de Economía (Tesoro). Los intereses no se pagaban con emisión de dinero, sino con plata que el Ministerio de Economía iba captando en el mercado o por el superávit fiscal.

Ahora el gobierno le indicó a los bancos que al desaparecer las LEFIs no les va a pagar más intereses por esa masa de pesos que le sobra al final de cada día. Es decir, no va a tomar “prestados” los pesos que no logren prestarle al sector privado.

Ese cambio es muy importante para el sistema financiero local que desde hace décadas está acostumbrado a trabajar con el respaldo del Estado. “Van a tener que trabajar de bancos”, dicen el el entorno del ministro Luis Caputo.

Esta semana, en un streaming partidario, Santiago Bausili les advirtió a los banqueros que “van a tener que planificar mejor sus necesidades de liquidez”.

El primer intento para que los bancos dejen de volcar excesos de liquidez en el Estado falló. La semana pasada el BCRA tuvo que tomar “pases” (colocaciones de 1 día o 2) de los bancos por $4,7 billones al 36% anual para evitar que la tasa de interés se deplomara y se fuera al dólar y esto a su vez a la inflación.

Esa tensión es la que está haciendo que el precio del dólar esté pasando a niveles de mas del $1.300, más cercano al techo de la banda de flotación de $1.400. Además, eso está poniendo en evidencia que si bien el gobierno avanzó mucho en el ordenamiento del mercado financiero y las variables monetarias, todavía falta mucho para asegurar que la batalla está ganada,