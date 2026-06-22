Cuáles bancos prestan dinero a los jubilados en junio 2026: las mejores 4 alternativas

Para aquellos jubilados y pensionados que busquen financiamiento, varios bancos públicos y privados cuentan con líneas de préstamos personales con fondos de libre disposición, es decir, que los interesados pueden utilizar ese dinero para lo que quieran, como cubrir gastos o cancelar deudas.

Las condiciones de los créditos –montos, tasas y plazo de devolución- cambian entre las diversas entidades. También hay distintas condiciones y ventajas para aquellos que sean clientes y cobren sus haberes en esos bancos. A continuación, algunos ejemplos.

El Banco Nación ofrece su línea Préstamos personales Nación Previsional BNA , dirigida exclusivamente a jubilados, pensionados y retirados que perciban sus haberes en la entidad financiera más grande del país. Los fondos son de l ibre disposición , tienen una de las tasas más competitivas del mercado y se pueden gestionar 100% de forma online.

Los montos que pueden solicitarse van desde $100.000 hasta $50.000.000, con un plazo máximo de devolución de hasta 72 cuotas. La Tasa Nominal Anual (TNA) anunciada para esta línea es del 56%, una de las más bajas entre los bancos públicos y privados.

banco nacion app Los préstamos del Banco Nación se pueden solicitar desde su app.

Los préstamos se conceden a sola firma, en pesos, y se amortizan mediante el sistema francés, lo que implica cuotas mensuales iguales y consecutivas. El descuento de las cuotas se realiza directamente sobre el recibo de jubilación o pensión, mediante el código que ANSES asigna al banco. Existe una restricción: la cuota mensual no puede exceder el 35% del haber neto percibido por el beneficiario.

La gestión del crédito puede completarse íntegramente de manera digital siguiendo unos pasos sencillos:

Ingresar a la sección Tu Banco

Seleccionar Préstamos y pulsar el signo + para iniciar la solicitud

Elegir la línea que corresponda, especificar el monto deseado, el destino del crédito y la cantidad de cuotas

Validar

Confirmar los datos

Adelanto de haberes, otra alternativa del BNA para jubilados

Además de la línea previsional, el Banco Nación ofrece “Adelanto de haberes”, otra alternativa de financiamiento también pensada exclusivamente para quienes cobran sus haberes en esa entidad. La diferencia es que en este caso los montos son mucho menores: se puede pedir entre $50.000 y $1.000.000. Además, la devolución se realiza mediante una única cuota que se descuenta automáticamente cuando se acredita el próximo haber; si no existe mora, el producto puede renovarse al mes siguiente.

Una vez aprobada la operación, la acreditación de los fondos es inmediata en la cuenta donde el beneficiario cobra sus haberes. Los fondos también son de libre disposición, por lo que el usuario puede disponer del dinero según sus necesidades. La TNA informada para este adelanto ronda el 91%, lo que equivale a una tasa efectiva para 30 días cercana al 7,5%.

préstamo.jpg El Adelanto de Haberes se descuenta directamente de la jubilación en una única cuota.

Este adelanto también puede solicitarse sin necesidad de concurrir a una sucursal, gestionando desde la app BNA+. Los pasos son:

Ingresar a la aplicación

Entrar en “Tu banco”

Seleccionar “Préstamos”

Optar por “Adelanto de haberes”

Indicar el monto requerido

Verificar los datos

Confirmar la operación

Banco Provincia: hasta $50.000.000 a devolver en 36 meses

El BAPRO es otra de las entidades públicas que cuenta con una línea de créditos para jubilados, con marcadas diferencias entre quienes cobran sus haberes en la entidad y quienes no. En el primero de los casos, se puede solicitar desde $10.000 hasta $50.000.000, con acreditación dentro de las 24 horas hábiles tras la aprobación y el plazo de devolución es de hasta 36 meses. Una de las ventajas es que los fondos son de libre disponibilidad, es decir, que el solicitante puede utilizarlos para lo que quiera. La Tasa Nominal Anual (TNA), en tanto, se ubica en 97,4%.

Los jubilados que no cobren en esa entidad solo pueden solicitar hasta $3.000.000 asistiendo a la sucursal más cercana, el plazo de devolución baja a 24 meses y la tasa salta a más del 99%.

cajero banco provincia.jpg El Banco Provincia permite sacar hasta $50.000.000.

Los canales para tramitarlo son los siguientes:

Por Home Banking (BIP o app BIP Móvil): ingresar con usuario, verificar tener el Token de Seguridad activo y dirigirse a la sección de Préstamos para simular y solicitar el monto

(BIP o app BIP Móvil): ingresar con usuario, verificar tener el Token de Seguridad activo y dirigirse a la sección de Préstamos para simular y solicitar el monto A través de Cuenta DNI: ingresar a la app, buscar la sección de Préstamos Personales y seleccionar la oferta precalificada.

ingresar a la app, buscar la sección de Préstamos Personales y seleccionar la oferta precalificada. Presencialmente: acercarse a la sucursal más cercana con el documento de identidad y el último recibo de haberes.

Banco Ciudad: hasta $40.000 en hasta 72 cuotas

El entidad porteña cuenta con créditos para jubilados con distintas condiciones según la relación que mantengan con el banco. Quienes cobren sus haberes a través del banco pueden acceder a un financiamiento de hasta $40 millones, con cuotas fijas mensuales, un plazo máximo de devolución de 72 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65%.

En el caso de los jubilados que son clientes del banco, pero no perciben allí sus haberes, el monto máximo disponible es de $20 millones, también con cuotas fijas mensuales, un plazo de hasta 72 meses y una TNA del 87%. En tanto, quienes no sean clientes de la entidad podrán solicitar hasta $10 millones, con un Costo Financiero Total (CFT) con IVA del 174,30%.

Banco de la provincia del Neuquén BPN plazo fijo cuánto paga de tasa de interés en marzo 2024 1200x678.png Los montos y las tasas cambian según si el jubilado cobra o no sus haberes en la entidad.

Los bancos privados que también ofrecen préstamos a jubilados

Los principales bancos privados de Argentina ofrecen líneas de créditos personales para jubilados y pensionados, con montos máximos que van desde los $20.400.000 hasta los $50.000.000 a devolver hasta en 72 meses. Las tasas varían según si el jubilado percibe sus haberes en la entidad y su perfil crediticio. Los más destacados son: