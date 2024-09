¿Cuánto es el sueldo de un jubilado de la PUAM en septiembre 2024?

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) estipula claramente que la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) les corresponde a todas aquellas personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión. Y, al igual que sucederá con otras prestaciones previsionales, el organismo anunció incrementos para los beneficiarios de la PUAM en septiembre de 2024 .

Asimismo, la Anses detalló que las Pensiones No Contributivas por Invalidez y por Vejez se estableció en $234.178,16 pesos ($164.178,16 + $70.000 del bono).

¿Cuánto es el monto de la PUAM?

Bajo el título “Nuevo aumento por movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones”, la Anses informó a través de su sitio oficial que “en septiembre 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones recibirán un aumento de 4,03%. De esta forma, la jubilación mínima pasa a ser de $234.540,23, a lo que se le suma un bono de $70.000, por lo que estos titulares recibirán un total de $304.540,23.

El resto de las jubilaciones y pensiones recibirán un bono proporcional hasta llegar a ese monto”. Y añadió que “la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a ser $257.632,18 ($187.632,18 + $70.000 del bono)”.

Ese organismo, amén de precisar los nuevos importes en los distintos haberes jubilatorios y la PUAM, además adelantó que “los haberes y el bono se cobrarán en la misma fecha según el calendario habitual. Para consultar la fecha y lugar de cobro ingresá en mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social”.

Asimismo, la Anses incluyó en su comunicado que “las asignaciones familiares y universales también recibirán en septiembre un aumento del 4,03%.

De esta forma, la AUH pasará a $84.275 en total por cada hijo (y de $274.422 en caso de discapacidad) y la Asignación Familiar por Hijo a $42.138 (y de $137.213 en caso de hijo con discapacidad) para el primer rango de ingresos”.

Por otra parte, el organismo incluyó una sección denominada “Elegir en Libertad”, dónde puntualizan que desde “ahora podés decidir dónde cobrar tu prestación, sin necesidad de acercarte hasta una oficina”.

A este mecanismo pueden acceder los jubilados, pensionados -por ejemplo los incluidos en la PUAM- y los titulares de asignaciones familiares y universales.

Es importante destacar que puede percibirse la PUAM si el adulto mayor no hizo aportes: "La pensión universal es no contributiva y por eso podés cobrarla aunque nunca hayas hecho aportes", indica la Anses, al tiempo que advierte que para cobrarla "no podés trabajar en relación de dependencia ni por tu cuenta, a menos que estés adherido al monotributo social. En ese caso podés continuar trabajando".