¿Cuánto gana un empleado de Aerolíneas Argentinas en 2024?

“Ningún sindicato está haciendo PARO para defender pasajes gratis. Esa es otra en mentira que pretenden instalar”, concluye AAA en el posteo.

La publicación de los recibos busca responder a los salarios que perciben los pilotos. Según la información difundida por el Gobierno, por este trabajo los sueldos oscilan entre los 3 y 10 millones de pesos mensuales, según antigüedad y cantidad de vuelos realizados. Además, desde la Casa Rosada cuestionan otros derechos adquiridos y beneficios establecidos en el convenio colectivo, como los traslados al aeropuerto y pasajes gratis en clase ejecutiva.

El paro de Aerolíneas Argentinas

En los últimos días escaló la tensión en la actividad aérea, luego de semanas de medidas de menor intensidad como asambleas informativas. Este sábado se instrumentó el paro más largo desde el comienzo de las protestas, que produjo una parálisis total tanto en Aeroparque como en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Sin embargo, desde Aerolíneas Argentinas hicieron varias observaciones que relativizan los datos difundidos por el gremio.

“El recibo difundido con un bruto de $ 1 millón corresponde a un tripulante con una antigüedad de un año. Es el sueldo de ingreso en la categoría más baja de TCP (Tripulantes de Cabinas de Pasajeros) de la compañía. Este sueldo varía en función de la cantidad de horas voladas, por las que se recibe una mayor remuneración, además de viáticos por cada día volado. Como se mencionó en varias oportunidades, hoy el sueldo bruto de un TCP es de entre $1 millón y $5 millones, dependiendo su antigüedad, categoría y tipo de flota que opera”, precisaron.

Por otra parte, argumenta la conducción de Aerolíneas, “además del aumento en el sueldo básico, la propuesta de la compañía está enfocada en mejorar el salario en base a productividad, es decir, en relación directa a las horas de vuelo efectivamente trabajadas. Este es el punto que rechaza el gremio como base para la conversación”.

Además, prosigue la explicación de Aerolíneas, “ese salario no contempla los traslados cubiertos por la empresa, que incluyen un remís de ida y vuelta para cada día de operación, y otros beneficios como pasajes ilimitados al 10% de su valor para empleados y su grupo familiar directo, y un pasaje anual vacacional gratis también para empleado y familia. Desde el mismo momento de ingreso, los TCP tienen 40 días de vacaciones, algo absolutamente extraordinario. Los gremios no consideran estos beneficios parte del salario, como si no fueran efectivamente un costo para la aerolínea.

Por último, el recibo difundido de enero no tiene ningún tipo de actualización y es completamente extemporáneo, posee descuentos voluntarios como un adelanto vacacional y una carga electiva por obra social mayor a la habitual.

Reclamo gremial

El reclamo gremial es de al menos un aumento salarial del 25%, mientras que el gobierno libertario ofrece un porcentaje mucho menor. La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) es uno de los sindicatos que aceptó la propuesta oficial, que representó un ajuste del 3,5% para julio y 3% en agosto.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo adelantó que seguirán firmes en su postura. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, criticó la medida realizada por los gremios y reiteró que el aumento salarial que el Gobierno puede ofrecer es del 0%, al deslizar que no habrá avances en ese sentido.

Anuncian nuevos paros

Ante la falta de acercamiento y gestiones para destrabar el conflicto, lo previsible es que haya nuevas protestas. Un dirigente sindical ya advirtió que seguirán por el mismo camino para la semana próxima, en caso de que no haya respuestas.

El secretario general de ATE ante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Marcelo Belelli, sostuvo ante Cadena 3 que el próximo jueves habrá una medida de fuerza entre las 6 y las 12; y entre las 17 y 22. La acción sindical es en rechazo también a los despidos de 3 comandantes que se negaron a operar un avión que debía devolverse, con el argumento de que no querían avalar “el achique” de la aerolínea de bandera.