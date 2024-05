¡Cuidado bebé suelto! Policías detienen a nene de 1 año que gateaba solo por la calle a la medianoche

Bebé gateando en Córdoba.mp4

En otro caso, la situación de Brenda Nicol Ávila Barrera, de 19 años, se complicó después de que su pareja cambió su testimonio. Inicialmente, había afirmado que ella solo había intentado asustar a la niña con un cinturón, pero sin golpearla. Sin embargo, al difundirse un video del incidente, decidió modificar su declaración confirmando el maltrato.

"Entré a la casa, me puse a tomar agua en el comedor y escuché un grito desde la habitación de nosotros", relató el joven, que inició su relación con Ávila en octubre pasado. Según su testimonio, al llegar a la habitación, vio a Brenda golpeando a la niña con un cinturón negro. "Inmediatamente me tiré arriba de ella (la niña) y la abracé para que Brenda no le pegara más", declaró.

Otro caso policial en Córdoba

bebe.jpg La policía se encontró con un bebé en medio de la noche

Por otra parte, en Sampacho, Córdoba, también se produjo un hecho llamativo: la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a un odontólogo de 43 años, acusado de tráfico y distribución de drogas.

Una investigación liderada por la Fiscalía especializada en la lucha contra el narcotráfico de Río Cuarto descubrió una red clandestina que operaba bajo la fachada de una consulta dental.

Dos allanamientos, uno en la residencia del sospechoso y otro en su consultorio, revelaron un alijo de más de 550 dosis de cocaína, junto con 17 dosis de marihuana, dinero en efectivo y objetos relacionados con el tráfico de drogas.

Se sospecha que el odontólogo no solo utilizaba su domicilio como punto de venta y depósito, sino que también realizaba entregas de droga en su automóvil personal. Según los investigadores, repartía la droga en su coche y la llevaba a las casas de los clientes o a lugares de encuentro acordados.

Para respaldar esta hipótesis, los peritos de la Policía Científica de Córdoba tomaron muestras del interior del Peugeot 308 que el dentista habría utilizado para distribuir la droga durante varios meses.

Descubrieron partículas que podrían ser compatibles con las sustancias comercializadas, aunque están a la espera de los resultados de las pruebas para confirmarlo.