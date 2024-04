Dengue: cruces por las vacunas, el repelente y la estrategia entre los ministros de Salud

"Un Gobierno nacional que comienza sus funciones un 10 de diciembre, y que sabe que va a tener dengue, no puede asumir sin un plan estratégico. Y acá no hubo, ni hay, un plan contra el dengue " , se quejó el funcionario de Axel Kicillof.

"¿Qué rol tomó la cartera sanitaria nacional? Ninguno. Lanzó un comunicado diciendo cuestiones que no comparto, pero no hubo ningún trabajo al respecto", insiste el titular de Salud bonaerense en una nota con Página 12.

Considera que el 11 o el 12 de diciembre, luego de que asumieran sus nuevos funcionarios, el ministerio de Salud de Nación tendría que haber convocado a todos los ministros de Salud del país para "articular un plan desde el Estado Nacional que plantee qué bloqueos íbamos a poner entre la zona del noreste argentino y el centro, y qué estrategias de vigilancia de mosquitos íbamos a tener".

Nicolás Kreplak. Nicolás Kreplak, ministro de Salud de Buenos Aires, apuntó contra la falta de estrategia para combatir el dengue.

Kreplak apuntó contra la cartera nacional comandada por Mario Russo y lanzó una ráfaga de acusaciones: "Desfinanciaron los centros rectores del noreste y del noroeste, y al desfinanciarlos hay menos vigilancia y menos trabajo de bloqueo de lo que, años atrás, se llamaba ‘escudo norte’. No pensaron ninguna estrategia respecto a repelentes, ni de otro tipo. No hicieron nada con el avance de la vacuna. No financiaron promotores de salud para fortalecer el trabajo territorial en los municipios y las provincias. No hicieron una campaña municipal para explicar cómo se previene el dengue, cómo son sus fases y cómo se puede acudir para reducir el riesgo de dengue grave".

Vale destacar que Buenos Aires atraviesa la epidemia de dengue y los casos registrados aumentan, al igual que en todas las provincias del país. Según indicó el boletín epidemiológico provincial, que sumó los datos de la décimo segunda semana del año y que es el último que publicó el Ministerio de Salud bonaerense, durante la temporada actual se registraron 46.035 casos positivos, 31 los fallecidos y casi 600 casos que presentan signos de alarma. Son 400 los casos probables, y más de 14 mil que continúan siendo estudiados.

La respuesta de Russo sobre el dengue

El ministro de Salud, Mario Russo, aseguró que en "las próximas dos semanas" se resolverá la falta de repelente para combatir el dengue, en medio de un brote histórico de la enfermedad en Argentina. "Los productores de repelentes están produciendo en su máxima capacidad", afirmó Russo en declaraciones televisivas.

En esa línea, el funcionario expresó: "Desde el inicio de la gestión, el ministerio de Economía tomó medidas para facilitar la importación de este tipo de productos reduciendo impuestos".

Ministro de Salud Mario Russo.jpg El Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo. Foto: Google.

El titular de Salud dijo además que los fabricantes del producto están "trabajando a full" para resolver la problemática y habló de una cuestión “coyuntural” que se va a solucionar en las próximas dos semanas.

¿Cómo avanza la producción de repelentes?

"Se está produciendo en algunos laboratorios estatales de las provincias cantidad de repelentes. Esto es coyuntural y se va a resolver, probablemente, en las próximas dos semanas", precisó Russo.

En este sentido, el Ministro dijo que la provisión "depende de la cantidad y la velocidad que se requiere el producto" y agregó: "Todos los productores están trabajando a full".

En tanto, con relación el mismo tema, Russo había admitido ayer que existe "cuello de botella" en la provisión de repelentes en el país.

"Es una situación heterogénea en Argentina. Hay lugares que son endémicos donde se encuentran repelentes y espirales. Y nosotros vemos que, fundamentalmente, en el ámbito de AMBA es donde más dificultades hay", explicó el titular de Salud.