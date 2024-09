Denuncia a Alberto Fernández: declara la hermana de Fabiola Yañez

La investigación al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez se reactivará el lunes cuando se presente a declarar como testigo la hermana de la ex primera dama, Tamara Yañez , quien arribó al país desde Madrid para presentarse en la causa a cargo del fiscal federal Ramiro González.

En principio, la hermana de Fabiola estaba convocada para este viernes, pero la abogada defensora de Alberto Fernández, Silvina Carreira, pidió reprogramar la declaración por cuestiones de su agenda como letrada.

Alberto Fernández podría estar aún más complicado

Lo hizo en el mismo escrito que presentó a la fiscalía en el que pidió once medidas de prueba y anexó fotografías e imágenes de actividades oficiales de la querellante en el período en el que denunció haber sido golpeada, junio de 2021.

La defensa aportó imágenes de la participación de Yañez el 30 de junio de 2021 desde Olivos en el "Foro Público de Género" de la ONU donde "puede apreciarse el buen estado de salud de la señora Yañez sin presencia de moretón alguno en su rostro", argumentó.

El celular de Fabiola Yañez, clave en la causa de violencia de género contra Alberto Fernández.jpg La denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández avanza.

En la investigación debe declarar aún la ex amiga de Fabiola y ex empleada de Presidencia Sofía Pachi, cuya citación se postergó por razones de salud y aún no tiene nueva fecha.

Además, el fiscal tiene que resolver si cita a los testigos que aportó la defensa del ex Presidente y que dejaron su testimonio en una escribanía.

Los sobres con sus dichos identificados por letras se entregaron al fiscal y quedaron abiertos ante todas las partes esta semana sin que se haya tomado aún una decisión al respecto.

El fiscal resolvió enviar exhortos a España, donde reside en la actualidad Fabiola junto a su madre, Miriam Verdugo, para que esta última declare a la distancia y para que la Justicia de ese país supervise la extracción de datos del teléfono celular de Yañez y el envío de esa información a la Argentina.

Una foto que podría generar cambios

La visita de la empresaria y diseñadora de modas, Ágatha Ruiz de la Prada, a la Argentina dejó mucha tela para cortar por el fuerte contenido político de sus declaraciones, además, de una revelación que hizo sobre el encuentro que mantuvo hace poco más de dos años con la ex primera dama, Fabiola Yáñez, en la Quinta Presidencial de Olivos.

Por una invitación que le extendió Fabiola, la empresaria española visitó por primera vez la Quinta de Olivos. Pero, con el diario del lunes, ciertos detalles que en ese momento pasaron inadvertidos hoy tomaron otra relevancia tras la denuncia que la ex primera dama hizo contra Alberto Fernández.

imagepng (2).webp

“Yo estaba en Uruguay y llegué a Buenos Aires en medio de una tormenta muy fuerte. Me recibió un amigo y me contó que la primera dama me iba a invitar a una cita en Olivos. Y así resultó. Fabiola fue adorable conmigo. Cuando llegué, enseguida me quitaron el teléfono. ¡Estaban aterrados con eso! La señora me acompañó a recorrer toda la finca y cenamos. Alberto Fernández no estuvo en ningún momento", reveló Ágatha en una entrevista.

“Nos sacamos una foto, posamos con Fabiola y mi amigo. Como te digo, nosotros no teníamos el teléfono entonces nos prometieron que al termino de la visita nos la hacían llegar. Pero nunca la mandaron. Recién nos la pasaron hace unas dos semanas. Francamente, ahora que está Milei, ¿para que quiero yo esa foto?”, agregó indignada al respecto.