Denuncian al periodista Pedro Brieger por acoso sexual

El detalle de los casos contra Pedro Brieger

brieger2.jpg Pedro Brieger fue acusado de acoso sexual

Uno de los casos es descrito por Alfie de la siguiente manera: “La periodista Cecilia Guardati, en ese momento periodista de Télam, en el año 2008 viajó a Túnez para cubrir la gira de la presidenta Cristina Kirchner. 'Estaba en Túnez. Nos avisaron de Presidencia que Cristina Kirchner iba a hablar después de la cena. Brieger me dijo que no podía ir y me pidió que le pase el audio cuando volviera de ese encuentro. Como colega, yo no tenía ningún problema', dijo Guardati. 'Al regresar de la conferencia con Cristina Kirchner, recibo otro mensaje de Brieger, pidiéndome que le lleve el audio a su habitación y le cuente lo que había dicho Cristina. En este tipo de viajes, la habitación se convierte en una oficina, así que jamás me imaginé lo que iba a suceder después. Al llegar a su habitación, veo que la puerta estaba entreabierta. Ingresé y encontré a Brieger desnudo, recostado sobre el respaldo de la cama, hablándome y cubriéndose con una sábana mientras se masturbaba. Me fui inmediatamente y nunca más le hablé. Imagínate, lo habían enviado a cubrir la gira de Cristina Kirchner para la TV Pública, y él hacía esto', me dijo Guardati”.