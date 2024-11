Denunció que un sacerdote la abusó después de una misa

Patricio Cruz Viale está preso desde el sábado. Antes de su detención, el fiscal ordenó una inspección ocular en la sede de la congregación. El sacerdote no es “diocesano”, y no depende de la Diócesis de Córdoba, sino directamente del Movimiento Schöenstatt. No obstante, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, fue informado de la situación.