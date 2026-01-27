Desvalijaron a una familia en Mar del Plata en sus vacaciones: $4,5 millones, ropa y dos camionetas

Los siete integrantes de la familia se quedaron con lo puesto. En medio de la angustia y desesperación, contaron qué fue lo que facilitó la entradera.

Una familia vivió su peor momento mientras disfrutaban de sus vacaciones en Mar del Plata . En este ocasión, desvalijaron una vivienda y cuando la familia intentó denunciar el hecho vía telefónica, se vieron imposibilitados debido a un corte de luz en el barrio, algo que facilitó el robo.

Estos casos de estafas y viviendas desvalijadas en la costa atlántica no son casuales, ya que constantemente se conocen historias de robos durante el viaje o estafas con los alquileres. Oriundos de la localidad bonaerense de Arrecifes, la familia de 7 integrantes tenía planeado hospedarse allí hasta el lunes, pero el pasado viernes recurrieron a ayuda económica de amigos para volver anticipadamente.

En concreto, los damnificados sufrieron el robo de 4,5 millones de pesos, 14 bolsos de ropa y la copia de sus dos camionetas , una Hilux y una Toyota Rav 4. Todo ocurrió cuando ellos se encontraban en la playa. Los ladrones irrumpieron sin dificultad a l violentar una ventana en ausencia de los ocupantes.

"Nos dejaron con lo puesto", expresó uno de los afectados en diálogo con el medio local 0223. El lugar donde se encontraban lo había alquilado por medio de un intermediario en el Bosque Peralta Ramos, como acostumbran durante el verano.

Cómo se concretó el robo a la familia de turistas en Mar del Plata

Llegados el lunes a la ciudad costera, luego de disfrutar de la costa en paz y tranquilidad, el jueves a primera hora llegó el primer llamado de atención para la familia. En el barrio Bosque Peralta Ramos, un camión cortó los cables y dejó a todo el barrio sin electricidad, provocando que las cámaras de seguridad no funcionaran, facilitando así la acción de los delincuentes.

Al encontrarse con sus pertenencias revueltas y un escenario desperanzador, los turistas intentaron comunicarse rápidamente con la comisaría más cercana, aunque su llamada nunca fue contestada por la falta de suministro de luz. Finalmente debieron acercarse a la dependencia policial, donde tomaron la denuncia y les recomendaron esconder los vehículos.

Una joven modelo denunció que desvalijaron el departamento que alquiló en Mar del Plata

Días atrás, una modelo mendocina denunció lo que le ocurrió el pasado fin de semana en un departamento alquilado al que había ido con tres amigos para pasar unos días de vacaciones y también trabajar en la ciudad de Mar del Plata. Celeste Manzur relató, además, que el mal momento ya había comenzado antes, cuando el viernes a última hora llegaron al inmueble arrendado y no era lo que la propietaria les había mostrado antes de reservar el lugar.

El robo de sus pertenencias ocurrió el domingo, reveló la joven de 24 años al diario La Nación. Los delincuentes les robaron siete valijas llenas de ropa, dos carry-on, una cámara de fotos, una computadora, un iPad, documentos, joyas y dinero en efectivo. Ella y sus amigos habían salido a bailar.

"Estaba todo roto, dado vuelta. Fui a mi habitación y no estaba mi valija, no estaban mis cremas, no había nada", relató.

“Estaba todo roto, dado vuelta. Fui a mi habitación y no estaba mi valija, no estaban mis cremas, no había nada”, relató.