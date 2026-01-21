Robaron una casa rodante con una familia adentro y abandonaron a dos nenes en la ruta

Una familia vivió una pesadilla en el comienzo de sus vacaciones. El hombre dio detalles sobre el momento de terror que padecieron.

El hombre pensó que el movimiento del vehículo fue porque sus hijos de 8 y 11 años habían soltado sin querer el freno de mano de la camioneta.

Un episodio de terror vivió una familia en Mar del Plata al ser víctimas de un violento asalto mientras circulaban por la Ruta Nacional N° 226. Todo ocurrió cuando tres delincuentes armados interceptaron la camioneta con casa rodante en la que viajaban un matrimonio y sus cuatro hijos, se apoderaron del vehículo y abandonaron a dos nenes, de 6 y 8 años, solos al costado de la ruta.

Todo ocurrió al comienzo de sus vacaciones este lunes alrededor de las 23 horas, sobre el kilómetro 7 camino hacia la costa atlántica. Según revelaron fuentes policiales, Jesús David Matmud , de 44 años, conducía una Toyota Hilux negra con una casilla rodante en la que viajaban su esposa y sus hijos.

En un momento del trayecto, el conductor detuvo la marcha sobre la banquina para ducharse , mientras el resto de la familia permanecía dentro de la casa rodante . Fue entonces cuando tres delincuentes armados lo sorprendieron, lo amenazaron y pusieron en marcha el vehículo.

familia mendoza robo

La palabra del hombre víctima del robo y cuando viajaba a Mar del Plata

Según reveló el padre de la familia en diálogo con Clarín, pensó que el movimiento del vehículo fue porque sus hijos de 8 y 11 años habían soltado sin querer el freno de mano de la camioneta.

Al estar en la casa rodante junto a su esposa y otros dos hijos, no lograba divisar lo que ocurría. Es así que de igual manera bajó y corrió justo para frenar, pero se encontró con tres delincuentes dentro de su camioneta.

"Alcancé a subirme al enganche del camper y como puede a la caja. Empecé a pegarle al techo, al vidrio del lado izquierdo, y de pronto se abrió la ventanilla que está al medio de la luneta y me mostraron un arma: 'Te largas o te quemo, te largas o te quemo', me gritaba uno", reveló Jesús, el turista mendocino asaltado en el ingreso a la ciudad.

mar del plata

"Como animales, como si llevaran a tres perros colgados para hacerlos sufrir, así iba mi familia atrás. Un robo animal, pero fue más que un robo. Fue un hurto, un intento de secuestro, un intento de homicidio. Una locura lo que vivimos", explicó la víctima, un comerciante dedicado al calzado en San Rafael.

Mientras los delincuentes escapaban, el hombre intentaba que los asaltantes se detuvieran, pero lo amenazaron con sus armas. En el escape, la camioneta rozó a un colectivo y chocó a otro auto: casi vuelcan la casa rodante donde estaban la mujer y las nenas.

La huida siguió durante varios kilómetros, hasta que los delincuentes obligaron a Jesús a arrojarse del vehículo y frenaron. Fue entonces cuando la mujer y las nenas logaron salir de la casa rodante. Ya en la calle, la familia alertó al 911 y la policía logró ubicar a los chicos abandonados en la ruta. Estaban asustados, pero en buen estado de salud.

casa rodante robo

Este martes, efectivos policiales lograron hallar la camioneta y la casa rodante en un descampado del barrio Hipódromo.

La causa que investiga esta pesadilla que vivió la familia mendocina fue caratulada como robo y hallazgo automotor e intervino la fiscal Lorena Hirigoyen. La familia realizó la denuncia correspondiente y se constató que ninguno de ellos presentaba lesiones. Hasta el momento, los autores del hecho no fueron identificados y continúan las tareas para dar con su paradero.