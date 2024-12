¿Devaluación? Qué es lo que anticipa uno de los consultores mas escuchado del mercado

“Son decisiones de horizonte corto. Si vos creés que en los próximos 3 meses el dólar es el del gobierno, tenés muchos beneficios en quedarte en pesos por un período corto”, explicó Rapetti.

Según explicó, el problema que aparece cuando el tipo de cambio es bajo es que se encarecen los costos internos y por eso el país pierde competitividad, lo que se debería corregir mediante rebaja de impuestos, reducción del costo de infraestructura y logística, si es que no se quiere devaluar.

“El nivel del tipo de cambio es demasiado bajo para la Argentina”, explicó el analista, quien planteó que la baja del dólar blue es “más por expectativa que por los fundamentos de la economía”.

Rapetti sostuvo que cuando se llega a un tipo de cambio como el que hay ahora “se genera un flujo de demanda de dólares tan grande que es insuficiente con el flujo que produce la economía argentina”, lo que, a su criterio, se compensa con endeudamiento.

El analista recordó que durante la época de la convertibilidad, que fue otro esquema de “dólar barato” que se prolongó en el tiempo mucho más de lo conveniente, era el gobierno el que aportaba los dólares tomando deuda en los mercados voluntarios con bonos y vendiendo las divisas en el mercado interno al valor de 1 a 1.

“En 2017, en una situación similar a la del dólar actual, los privados llegamos a demandar u$s30.000 millones para turismo y atesoramiento”, advirtió.

El titular de Equilibra dijo que “no hay que menospreciar” los logros del gobierno en este año, ya que logró bajar la inflación y aplicar un ajuste fiscal enorme sin que hubiera un estallido social, algo que en otros momentos de la Argentina hubiera sido imposible.

“Ahora, no puedo dejar de marcar que cuando la Argentina el tipo de cambio se atrasa me preocupo porque esta economía es una esponja de dólares”, dijo Rappeti quien no obstante consideró no cree que el gobierno vaya a devaluar la moneda por lo menos en los próximos tres meses.

¿Ahora va a ser diferente?

El analista puso reparos a la hora de evaluar la importacia de los dólares que va a aportar el yacimiento de Vaca Muerta, que se estima en unos u$s20.000 millones dentro de cinco años. Comparando con la potencial demanda de los argentinos para atesoramiento o turismo luce que “no van a ser suficientes”.

“No hay un botón para la competitividad”

El economista advirtió que cuando el dólar queda retrasado “no hay un botón que uno aprieta para lograr competitividad”, por lo que resulta necesario que en algún momento se produzca la corrección.

Rapetti, no obstante, consideró que ello no va a suceder en el corto plazo, en tanto el gobierno tenga como meta reducir la inflación.

Contrariamente a lo que puede suponer la mayoría de los analistas, el titular de Equilibra considera que el acuerdo con el FMI que negocia Luis Caputo puede aportar incertidumbre en vez de tranquilidad a la economía, porque el organismo con sede en Washington le va a exigir salir del cepo y dejar flotar. “Si el gobierno dice que no va a intervenir, eso genera incertidumbre. Eso podría generar que se acabe este veranito”, señaló.